Ultima settimana di abbonamenti per superare quota tremila

La Spezia - Scatta lunedì l'ultima settimana utile per fare l'abbonamento per la stagione 2019-2020 dello Spezia. Sino ad oggi sono stati 2.683 i tifosi aquilotti che hanno rinnovato o sottoscritto la tessera che consentirà di seguire tutte le partite di Serie B al Picco. Il termine ultimo è fissato per venerdì 23 agosto, alla vigilia dell'inizio del campionato che vedrà però la squadra di Italiano impegnata in trasferta a Cittadella. I prezzi delle tessere variano dai 120 euro della Curva Ferrovia ai 280 del settore distinti fino ai 450 della tribuna. Cifre ridotte del 50% per ragazzi dai 14 ai 18 anni, donne e over 65 mentre gli under 14 potranno abbonarsi con un euro per la curve e 20 per tribuna e distinti.



Intanto oggi il club ricorda che Spigas Clienti, top sponsor dello Spezia Calcio, rimborserà €60,00 a tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento 19/20, passando al fornitore spezzino di gas, luce e servizi. La cifra rimborsata, che rappresenta il 50% del valore di un Abbonamento Settore Curva - tariffa intera, verrà detratta direttamente dalla prossima bolletta. Per i tifosi che sono già clienti sono previste invece altre offerte.



Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso la biglietteria del Ferdeghini (ingresso via Sarzana) dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20.30. Online ci si potrà abbonare tramite la piattaforma Etes.