Ultima partita dell'anno al Picco, occhio alle limitazioni al traffico

La Spezia - Stasera si torna a giocare al Picco per l'ultima partita dell'anno solare. Ecco le limitazioni al traffico da tenere presenti:





1)A decorrere dalle ore 12:00 del giorno 21/12/2020 alle ore 24:00 del giorno 23/12/2020, hanno vigore i seguenti provvedimenti.

DIVIETO DI TRANSITO, MEZZI TV, STAMPA

Viale Fieschi, controviale lato mare, nel tratto compreso tra Via dei Pioppi ed entrata Monumentale Stadio“A. Picco”



2)A decorrere dalle ore 14:00 alle ore 20:30 del giorno 23/12/2020, hanno vigore i seguenti provvedimenti

DIVIETO DI FERMATA

Via Minzoni, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Santorre di Santarosa ambo i lati

Via Santorre di Santarosa nel tratto compreso tra Via V. Veneto e Via XXIV Maggio ambo i lati

Via XXIV Maggio, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Santorre di Sanatrosa



3)A decorrere dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del giorno 23/12/2020, hanno vigore i seguenti provvedimenti

DIVIETO DI FERMATA

Via XV Giugno 1918, nel tratto compreso tra Via Baracchini e Via Dei Pioppi ambo i lati

Via Baracchini, nel tratto compreso tra Via Filzi e Via XV Giugno 1918

Via Dei PioppiViale Fieschi, controviale lato monte, nel tratto compreso tra Via Dei Pioppi ed entrata Curva tifosi localiStadio A. Picco



4)A decorrere dalle ore 17:00 alle ore 20:30 del giorno 23/12/2020, hanno vigore i seguenti provvedimenti

DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO AUTORIZZATI

Via Minzoni, nel tratto compreso tra Via XX Settembre e Via Santorre di Santarosa

Via Santorre di Santarosa nel tratto compreso tra Via Minzoni e Via XXIV Maggio

SENSO VIETATO

Via Santorre di Santarosa nel tratto compreso tra Via V. Veneto e per m. 10 in direzione Via Minzoni

DIREZIONI CONSENTITE DESTRA e SINISTRA

PIAZZA BAYREUTH, braccio di uscita dal parcheggio, a confine con Via V. Veneto , area d’intersezione Via Santorre di Santarosa

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO e DESTRA

VIA V. VENETO, area d’intersezione Via Santorre di Santarosa

DARE PRECEDENZA

Via Santorre di Santarosa area d’intersezione Via V. Veneto a favore di quest’ultima

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

Via Santorre di Santarosa area d’intersezione Via V. Veneto



5)A decorrere dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del giorno 16/12/2020, hanno vigore i seguenti provvedimenti

DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO AUTORIZZATI

Via Dei Pioppi

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO ECCETTO AUTORIZZATI

Viale Fieschi area d’intersezione Via Dei Pioppi

TRANSITO VIETATO AI VELOCIPEDI E PEDONI

Via dei Pioppi pista ciclabile, nel tratto compreso tra Via Nazario Sauro e Via della Cave (località Fabiano).

Viale Fieschi pista ciclabile lato mare, nel tratto compreso tra Via dei Pioppi e Viale Amendola