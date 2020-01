Ultima d'andata a Lodi lo Spezia Volley Autorev

La Spezia - Spezia Volley Autorev al completo, salvo sorprese in extremis, contro il Tomolpack Marudo (provincia di Lodi) per la 13.a giornata e ultima del girone d’andata nel campionato di Serie B2 nazionale femminile di pallavolo / Girone C: si gioca sabato 25/1, ore 21, alla Palestra comunale marudese; arbitri Giulia Visalli e Annarita Ferrara.

L’ Autorev parte da Santo Stefano Magra, pressi autostrada, alle 15.30 circa. Sembra che la sconfitta interna con la Delta Argentia Gorgonzola, diretta concorrente pearltro nella corsa alla salvezza dalla retrocessione in C, sia stata nel frattempo incassata tutto sommato con filosofia. Coach Marco Damiani si astiene intanto sulla valutazione circa le prossime avversarie che nel gruppo sono penultime in classifica.

Questi poi gli altri incontri in programma nel raggruppamento nel turno…Arbor Interclays Reggio Emilia – Ceramsperetta Cusano Milanino, Delta Gorgonzola Mi – Linea Saldatura Bedizzole Bs, Gussago Volley Bs – Busa Foodlab Gossolengo Pc, Nure Piacenza – Enercom Crema, Rubierese Rubiera Re – Stadium Mirandola Mo e Real Brescia – Civiemme Campagnola Re.