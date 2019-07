Ufficializzato lo staff di Italiano, Bachini ceduto all'Arzignano

La Spezia - Lo Spezia è pronto ad iniziare la nuova stagione sul campo di allenamento dove in questi giorni mister Italiano radunerà i suoi ragazzi prima della partenza per il ritiro marchigiano. Oggi intanto il club ha ufficializzato lo staff dell'allenatore che avrà Daniel Niccolini come vice, Piero Campo e Simone Lorieri in qualità di preparatori atletici, Catello Senatore come preparatore dei portieri e infine Angelo Porracchio come match analyst.



Intanto sul fronte calciomercato si registra la cessione a titolo definitivo del giovane Matteo Bachini all'Fc Arzignano Valchiampo.