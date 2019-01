Ufficiale l'arrivo di Da Cruz, "testa calda" alla corte di Marino

Estro e gioventù per l'olandese, che preferisce giocare prima punta.

La Spezia - Ci proverà Pasquale Marino a fare di Alessio Da Cruz un calciatore decisivo in serie B. Operazione che in stagione al tecnico aquilotto è riuscita in più occasioni, che poteva già aver portato a termine nel girone d'andata se gli intoppi burocratici dell'ultima ora non avessere impedito all'olandese di sbarcare allo Spezia già in estate. Aquilotti che hanno affrontato quindi in sottonumero metà campionato, trovando però nella duttilità di Gyasi e Okereke l'elemento per cavarsela egregiamente in ogni occasione.



Classe 1997, arriva in prestito secco dal Parma che lo aveva comprato un anno fa come investimento. "A volte è un po' troppo esuberante il ragazzo, ma meglio esuberante che piatto", aveva detto il diesse Daniele Faggiano. Piatto è stato il suo primo anno in Emilia: 9 presenze tra serie B e serie A, nessun gol ma un assist all'esordio con il Brescia. Poi un problema fisico, la tribuna e poi la panchina. In quest'anno dovrebbe aver in ogni caso abbandonato l'inglese dopo aver imparato l'italiano.



"Sono un giocatore veloce, mi piace andare nello spazio e sono abbastanza tecnico", si presentava a Parma. Preferisce giocare prima punta, può essere quindi lui l'alter ego di Andrej Galabinov in questo girone di ritorno. E' stato in ogni caso schierato anche come ala sinistra in carriera con buoni risultati. E' insomma l'ennesimo attaccante duttile in maglia bianca, con cui cerca la consacrazione.