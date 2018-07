Ufficiale l'arrivo del centrale Elio Capradossi dalla Roma

La Spezia - Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l'accordo con l'A.S. Roma per l'arrivo in prestito del difensore, classe ’96, Elio Capradossi, già aggregato ai nuovi compagni nel ritiro di Pontremoli. Lo Spezia Calcio si è riservato il diritto di riscatto, così come la Roma l'eventuale contro riscatto del calciatore.



Nato a Kampala, capitale dell'Uganda, Capradossi è a tutti gli effetti il prototipo del difensore moderno: forte di testa, dotato di un ottimo senso della posizione, veloce e molto bravo nell'1vs1.

Giovane, ma dotato di una spiccata personalità, il nazionale Under 21 azzurro cresciuto nel settore giovanile della Roma, vanta già un anno e mezzo in Puglia con la maglia del Bari, con la quale ha disputato 34 presenze in Serie B, mentre nella seconda parte della scorsa stagione ha esordito in Serie A proprio con la formazione giallorossa.