Ufficiale: Lopez ceduto alla Ternana

La Spezia - Molti hanno storto il naso quando verso la metà di luglio si vociferava della sua cessione. La Ternana lo aveva puntato decisamente e lo Spezia si è preso il tempo giusto prima di definire la trattativa che porta in rossoverde il difensore uruguyano Walter Lopez dopo una sola stagione in maglia bianca. Giocatore che la piazza amava per il temperamento che aveva mostrato nei dieci mesi in cui ha scorrazzato sulla fascia destra. Gladiatorio e mai domo, la curva Ferrovia non dimenticherà un leader, uno che si fa sentire e che certamente aiuterà anche la Ternana. Ad ottobre compirà 33 anni e con il club umbro si accorda per un biennale, che gli allunga ulteriormente una carriera già ricca di soddisfazioni.