Ufficiale Di Gaudio, sei mesi di contratto. Domenica la presentazione

La Spezia - Ciò che era stato ampiamente annunciato in questi giorni trova il riscontro nella prass. Spezia e Verona continuano a dialogare e dopo il passaggio estivo, peraltro felice per quanto visto fino ad oggi, di Antonino Ragusa alla corte di mister Italiano, ecco un altro viaggio dal Veneto verso il Golfo dei Poeti. I due club hanno perfezionato, proprio nell'ultimo giorno di mercato (che chiude questa sera alle 20) ma con accordo già trovato nei giorni scorsi, l'accordo per l'arrivo in maglia bianca a titolo temporaneo dell'attaccante Antonio Di Gaudio. Sei mesi di contratto per il forte esterno che cerca gloria anche con la maglia bianca, dopo le promozioni in serie A con Carpi, Parma e Hellas. Classe ’89, ala sinistra capace di agire anche sul fronte opposto, è dotato di buonissima tecnica individuale, possiede buona abilità nel convergere per andare al tiro, rapido nei dribbling sa fornire molti assist ai compagni. Nel 2017 purgò lo Spezia. Al 'Cabassi' di Carpi è proprio un suo gol lampo a decidere la sfida, dopo un solo minuto dal calcio di inizio. Servito da Mbakogu, entrava in area e non lasciava scampo a Chichizola in uscita. Il forte calciatore palermitano, fuori dai piani di Juric da inizio stagione e che dovrà per questo fare i conti anche con la condizione fisica e il ritmo partita, sarà presentato domenica insieme al compagno Luigi Vitale, anch'egli in procinto di fare il medesimo percorso. Con Di Gaudio e Vitale lo Spezia alza ancora l'asticella della qualità sulla fascia mancina dove non mancano certo le alternative.