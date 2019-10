UNA NOTTE PER CRESCERE, C'E' VOGLIA DI GUARIRE

La Spezia - EMPOLI-SPEZIA 1-1

Marcatore: 10'st Bidaoui; 25'st Frattesi



EMPOLI (4-3-1-2)

Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Antonelli (18'st Balkovec); Frattesi, Stulac (29'st Ricci), Bajrami (21'st Laribi); Dezi; Mancuso, La Gumina. A disp. Perucchini, Provedel, Nikolaou, Fantacci, Piscopo, Merola, Cannavò, Pirrello. All. Cristian Bucchi



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Salva Ferrer, Capradossi, Terzi, Ramos; Bartolomei (18'st Mora), Ricci M., Maggiore; Ricci F. (32'st Delano), Gyasi, Bidaoui (21'st Ragusa). A disp. Krapikas, Desjardins, Vignali, Bastoni, Benedetti, Erlic. All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Serra di Torino

Assistenti: Macaddino-Tardino

Iv Uomo: Di Graci

Ammoniti: Bartolomei, Ferrer, Dezi, Capradossi, Terzi, M. Ricci, Laribi

Recupero: 0'(pt), 4'(st)



PRE-PARTITA

20.47 - Nemmeno in panchina Aaron Gudjohnsen che pure era nella lista dei convocati: evidentemente l'acciacco subito sabato contro la Juve Stabia non è una stupidaggine e Italiano sa quanto sia fondamentale là davanti cercare di limitare i danni, almeno sino a gennaio. Tre le novità rispetto al 2-0 del "Picco": il catalano Salva Ferrer per Vignali, Giulio Maggiore per Mora e appunto Gyasi per l'islandese. Scalpita Antonino Ragusa, che partirà dalla panchina e potrà essere utile a gara in corso.



20.55 - Ad Empoli piove a dirotto, anche questo aspetto avrà il suo peso nell'economia della gara. Difesa molto esperta per i toscani che hanno in Maietta e nell'ex Romagnoli una coppia di centrali di sicuro affidamento. Nessuna vittoria nelle ultime tre giornate per gli azzurri che hanno un po' frenato dopo un inizio importante. Empoli con il 4-3-1-2 che ha in Mancuso e La Gumina il terminale offensivo.



PRIMO TEMPO

Sotto un vero e proprio acquazzone, lo Spezia cala al "Castellani" con la voglia di dire al campionato che quello dei primi due mesi non era vera ma una pessima controfigura, brutta soprattutto perché perdente. Se le fragilità di questa squadra si stanno pian piano curando lo dirà il tempo ma la terapia delle certezze passa anche da una serata proibitiva come quella di Empoli: uscire indenne sarebbe importante per la classifica, farlo col piglio giusto però sarebbe ancora meglio. Una notte complicatissima ma a volte da queste notti costruisci positività e quel po' di fortuna di cui gli aquilotti avranno bisogno da qui alla fine del girone d'andata e non solo per il forfait ormai chiaro di Andrej Galabinov. La cronaca fal principio rincuora, anzi forse qualcosa di più ma è bene dirlo piano contro avversari del genere. Bastano 58'' allo Spezia per farsi vedere dalle parti di Brignoli: il fendente di Matteo Ricci giunge dopo un fraseggio palla a terra che parte proprio dai suoi piedi. Quei piedi che faranno viaggiare la palla molto veloce, perché questo sembra essere il diktat della serata: per fare male ad una squadra esperta come quella toscana bisogna giocare d'anticipo, sorprendere, trovare la profondità attraverso il gioco senza palla. E ha ragione l'allenatore italo-tedesco a temere l'avversario soprattutto quando i terzini, Bajrami e Frattesi, partecipano all'azione offensiva: Salva Ferrer e Ramos devono gioco forza mantenere altissima l'attenzione.



Spezia a testa altissima, Bidaoui e Federico Ricci ispiratissimi.

Il primo quarto d'ora però non racconta chissà quali giocate e col passare dei minuti sono proprio i bianchi ad uscire allo scoperto. Non una vera e propria predominanza ma frizzantezza sì: tatticamente le due formazioni si neutralizzano e se l'Empoli ha nelle ali la sua forza, lo Spezia piace per il fraseggio globale, che coinvolge tanti giocatori. Sacrificio di posizione quello di Gyasi, non è una novità: l'italo-ghanese è preso in consegna da Romagnoli che lo picchia con dovizia, sfruttando anche un arbitraggio abbastanza britannico. L'Empoli fa valere la sua esperienza, le gambe dei bianchi sembrano però girare meglio e al 22' il colpo di testa di Capradossi per un soffio non si trasforma in un assist per il compagno di reparto Terzi che non arriva al tiro per un nulla. Bartolomei, punito con un cartellino giallo, tenteàr al 25' una conclusione a giro che... non scende come dovrebbe mentre Terzi si guadagna gli applausi dei 300 spezzini chiudendo alla perfezione sul rapace Mancuso. Bidaoui è osservato speciale, patisce sempre il raddoppio di marcatura, qualche spazio in più ce l'ha invece Federico Ricci che al 29' dopo una serie di finte, si incunea nell'area empolese e cerca anch'egli il tiro ad effetto ma il suo mancino non inquadra la porta: peccato perché Brignoli difficilmente sarebbe arrivato.



Lo Spezia esce allo scoperto con grande personalità.

Mezz'ora di sostanziale equilibrio ma nessuna noia: visto il terreno di gioco, si dovrebbe tirare un po' di più in porta ma le squadre sembrano prendersi un attimo di pausa, abbassando i ritmi più che indietreggiando i rispettivi baricentro. Quando lo Spezia gioca a viso aperto è un bel vedere, lo sguardo di Bucchi mostra una certa preoccupazione anche se Brignoli per ora non toccato boccia. C'è quadratura fra i reparti e applicazione nelle zone rosse, gi attaccanti dell'Empoli per stare nel vivo sono costretti ad indietreggiare fino alla loro trequarti e a conti fatti l'unico tiro del primo tempo è quello di Antonelli: giusto dire che tatticamente i liguri la interpetano al limite della perfezione. E poi i gemelli Ricci che questa sera si fanno finalmente sentire. Il palleggio della truppa di Italiano è convincente e quando Maggiore propone il filtrante per Bartolomei di sbagliato c'è solo la forza: la giocata però aveva tutte le sembianze di quelle che Italiano vuole fin dall'estate. Coralità, gioco senza palla, tutto il più veloce possibile. I fischi dei tifosi dell'Empoli diagnosticano bene il primo tempo del "Castellani": nell'equilibrio delle occasioni potenziali, sono gli aquilotti a farsi preferire.



SECONDO TEMPO

Un cartellino giallo sventolato in faccia a Salva Ferrer che francamente lascia perplessi perché, al di là dell'irruenza, l'intervento è pienamente in anticipo e sul pallone, dà il via alla seconda frazione. Che inizia con un Empoli più gagliardo ma anche aperto e su una ripartenza favorevole lo Spezia non gestisce con lucidità. Al 7' l'Empoli passerebbe in vantaggio in una situazione di caos d'area: il colpo di testa di Romagnoli pesca il guizzante Antonelli nell'area piccola, più avanti però di tutti quanti: il suo guizzo di testa che scavalca Scuffet trova il fischio imperioso di Serra che dice no ad ogni esultanza. Il cinismo invocato tante volte da Italiano si concretizza in un contropiede da mille e una notte: tutto parte dai piedi svelti di Giulio Maggiore che corre trenta metri palla al piede per poi scaricare a Gyasi che non perde tempo e allarga subito per Bidaoui che una volta entrato in area scarica un destro potente che s'insacca sul primo palo, deviato da un difensore quanto basta per beffare Brignoli. I trecento tifosi spezzini zuppi come dei pulcini scaricano la loro emozione in un abbraccio incredulo che una manciata di secondi più tardi può diventare un ovazione se Federico Ricci riuscisse a dare più forza al suo tiro che aveva scavalcato un Brignoli in uscita disperata.



Mora e Ragusa, servono forze fresche. Ma Frattesi fa l'1-1.

L'Empoli attacca con tutte le forze, ci sono gli spazi per uccidere ma anche una vita da giocare e le energie sono fondamentali. Quelle che vengono un po' a mancare a Bidauoi che per ben due volte dopo il gol pecca in lucidità. Italiano vuole forze fresche ed esperienza: il cambio Mora-Bartolomei è conseguenza di questa necessità mentre Bucchi getta nella mischia un altro pezzo da novanta come Balkovec e più tardi Laribi. Al 19' l'ennesima grande giocata solitaria di Bidaoui fa pensare al 2-0 perché stavolta il belga-marocchino fa tutto bene, saltando due uomini al limite e portandosi la palla sul destro ma Maietta è monumentale e ci mette il corpo per bloccare la traiettoria di quel diagonale. Un contropiedista come Ragusa è l'ideale per questo momento di gioco e Bidaoui è il prescelto per la sostituzione: normale sia così, d'altro canto a questa squadra non sono mai mancate le alternative negli esterni d'attacco. La parata a terra di Scuffet sulla testata di La Gumina è probabilmente l'unica chance concessa da Terzi e Capradossi, autori di due grandi prove. Ma l'Empoli ha le sue qualità e al 25' quelle qualità formano l'equazione che signifca 1-1: Balkovec è uomo assist per eccellenza ed è proprio lui a servire al centro un cross teso che Frattesi impatta alla perfezione, gondiando la rete. Ora il buon umore è tutto dell'Empoli: il gol ha liberato dalle catene della paura, così girano meglio le gambe dei padroni di casa, mentre Terzi e Capradossi dovranno sacrificare due ammonizioni per spezzare le voglie di vittoria dei toscani.



Empoli a folate, ma lo Spezia non rischierà quasi più.

Bisogna reggere, tenere botta, perdere tempo, chiudere ogni spazio e poi naturalmente evitare cavolate. Gyasi ha le batterie scariche dopo aver lottato 80' senza risparmi, Delano ha le leve per imbastire le ripartenze ma sull'1-1 lo stare in campo delle due squadre è un po' cambiato: e allora bisogna che anche l'olandese vada a fare la guerra, perché i toscani alimentano l'azione in ogni modo, in ogni direzione. Ci vuole il miglior Brignoli per bloccare l'avanzata di un Ragusa che era sgusciato via bene in area empolese nell'unico momento aquilotto di un finale di comprensibile sgomento. Italiano continua ad impartire consigli ai suoi giocatori che vedono il traguardo vicino: la faccia di Ramos toglie probabilmente dal sacco la girata al volo di Mancuso: sarebbe stato un eurogol. Quattro minuti di recupero da gestire, anche se le gambe non si sentono più e gli altri sembrano il doppio. Ma anche lo Spezia onora l'impegno e Brignoli si deve distendere sulla sua sinistra per neutralizzare il tiro non irresistiibile di Ragusa che l'aveva preparata benissimo. Il diagonale di Frattesi nel secondo dei 4' di recupero fa gridare al gol ma in realtà finirà parecchio lontano dai pali. Game over: lo Spezia coglie un pareggio d'oro sul campo di una delle grandi. Peccato per non averla portata fino in fondo ma ai punti è il risultato che rispecchia l'andamento e soprattutto fa allungare la mini-striscia positiva inagurata a Pescara.