UN ROSSO ABERRANTE UCCIDE IL MIGLIOR SPEZIA DELL'ANNO

La Spezia - BENEVENTO-SPEZIA 3-1

Marcatore: 15'pt Gyasi, 21'st Improta; 32'st Moncini, 44'st Viola



BENEVENTO (4-4-2)

Montipò; Maggio, Letizia, Tuia, Caldirola; Hetemaj (7'st Improta), Viola, Schiattarella; Insigne, Sau (20'st Coda); Moncini (36'st Kragl). A disp. Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Kragl, Coda, Volta, Pastine, Basit, Di Serio. All. Filippo Inzaghi



SPEZIA (4-3-3)

Scuffet; Ferrer, Erlic, Caporadossi, Marchizza; Bartolomei, M. Ricci, Mora; F. Ricci (20'st Di Gaudio), Nzola, Gyasi (33'st Galabinov). A disp. Krapikas, Angeletti, Vignali, Acampora, Mastinu, Gudjohnsen, Terzi, Maggiore, Bidaoui. All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo

Assistenti: Margani di Latina e Fiore di Barletta

Quarto uomo: Dionisi dell''Aquila

Ammoniti: Mora, Viola, Schiattarella, Nzola, Gyasi, Caldirola, Inzaghi, Maggio

Espulso: Mora al 29' per doppia ammonizione

Recupero: 3'(pt)

Spettatori: 9406



PRE-PARTITA

14.45 - Benevento-Spezia è di gran lunga la gara clou di giornata: al Vigorito si affrontano la prima della classe contro la quarta, dopo che il Crotone ieri sera è riuscito ad espugnare il Comunale di Chiavari, chiuso a doppia mandata per gli spettatori. A Benevento ci sarà invece il pubblico delle grandi occasioni, oltre 10mila persone, per una squadra che non vuole smettere di stupire, alla ricerca di nuovi traguardi visto che la A è già in tasca da settimane.



14.58 - Aquile con un centrocampo robusto: Bartolomei e Mora, capitano di giornata, in mediana, Gyasi vince il ballottaggio con Bidaoui. Il resto conferma la formazione annunciata. Una cinquantina i tifosi ospiti presenti in Campania: tira un vento forte e sicuramente farà la sua parte. Streghe con in campo anche l'ex Pasquale Schiattarella, nel 4-4-2 di Inzaghi e la coppia d'attacco Sau-Moncini.



PRIMO TEMPO

Non fosse che veniamo da una settimana particolarissima per tutti in cui il calcio fa un doveroso, ma mai convinto, passo indietro di fronte a notizie più importanti, sarebbe fin troppo facile lamentarsi per certe decisioni incomprensibili che alla fine un campionato lo condizionano. Come ad esempio quella di far svolgere Entella-Crotone senza alcun tifoso presente, diversamente da quanto accaduto alle gare della serie A in predicato di essere anch'esse a porte chiuse e pure dal match del Vigorito che si gioca invece davanti a oltre diecimila tifosi. Alla fine, la premessa per quanto piccata è comunque d'obbligo perché se la B è un torneo tanto equilibrato sono queste le cose che fanno la differenza. Detto questo, Benevento e Spezia si trovano una di fronte all'altra con diversi stati d'animo: tranquilli ed esaltati i sanniti che attendono solo la matematica per festeggiare la promozione dei record, carichi ma anche obbligati a fare risultati per rimanere lassù i ragazzi di Italiano. Inizio in equilibrio, le squadre giocano a viso aperto e i ritmi sono da subito interessanti e uno Spezia che produce il primo pericolo della gara quando al 10' Montipò usa istinto e piede per togliere dal sacco la deviazione da distanza ravvicinata di Luca Mora, arrivato di gran carriera dalle retrovie per raccogliere il perfetto servizio arrivato dal piede gentile di Bartolomei. La partita si anima proprio su questa giocata e lo spettacolo sale di tono. Sì, perché la reazione del Benevento è immediata e si sviluppa in gran velocità: ci vuole la pezza di Matteo Ricci a bloccare la ripartenza repentina condotta da Schiattarella, abile a metter dentro un cross basso che sarebbe dovuto arrivare a Moncini.



In campo alla pari, lo Spezia ha la testa giusta. E Gyasi gela il Vigorito.

Prime cose belle del match, primi applausi dello stadio, preludio del momento topico che arriverà di lì a poco. Lo 0-0 salta dopo soli 15' al termine di un'azione da manuale degli aquilotti che spostano velocemente il possesso sulla destra per un Federico Ricci che brucia sullo scatto capitan Maggio trovando così il corridoio per piazzare la palla esattamente dove vuole: cioè sui piedi di Gyasi che, appostato sul secondo palo, fredda Montipò. Vantaggio che ha valore immenso vista la forza dell'avversario, ed ennesimo gol pesante di questo splendido periodo per l'italo-ghanese che porta in vantaggio i suoi. Il Benevento ha una solidità mentale che spiega facilmente perché è lassù con quel distacco: nel giro di due minuti i campani costruiscono due giocate vere, prima col mancino di Moncini che muore comunque a lato della porta di Scuffet, poi lo stesso ex Spal fa gridare al gol quando sale in cielo per incornare, trovando soltanto il legno a dirgli di no. Lo Spezia contiene l'avversario con intelligenza e coralità: tutti i giocatori partecipano ad entrambe le fasi e il pressing degli attaccanti sui centrali difensivi di casa è finora la vera chiave tattica su cui ha lavorato in settimana Vincenzo Italiano. La sua squadra sta in campo nel modo giusto ed innervosisce il Benevento:



Un secondo giallo che fa rabbia: espulso Mora. C'è da arrabbiarsi.

Sembra la condizione perfetta per arrivare così all'intervallo ma al 29' è pronta una nuova svolta per mano dell'arbitro Volpi di Arezzo che punisce oltremisura l'ostruzione conclamata con cui Mora ferma Insigne a centrocampo. Un fallo normale, chiaramente da punire con una punizione ma non certo con il cartellino giallo, il secondo dopo nemmeno mezz'ora di gioco: protesterà a lungo il capitano aquilotto e con lui tutta la squadra ma il fischietto toscano è sordo a qualsivoglia lamentela. E' una decisione sbagliata che penalizza maledettamente gli aquilotti: contro un Benevento così regalare un uomo è peggio di subire gol. Inevitabile un finale di tempo durissimo e tutto di marca giallorossa: il monologo delle Streghe comincia al 39' con la botta di Sau che fa volare Scuffet, protagonista anche due minuti più tardi stavolta per intercettare la palla rimessa nel mezzo da Maggio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il portierone aquilotto sarà ancora chiamato in causa al 43' per bloccare in bello stile la bella girata di Moncini. Respiro, intervallo.



SECONDO TEMPO

Se prima del fischio d'inizio un'eventuale successo in casa dei più forti era un'impresa, figuriamoci ora che bisogna affrontare un intero secondo tempo in inferiorità numerica. Quindici minuti di intervallo per preparare una condotta di gara che dovrà unire cervello e gambe, fame e collettivo e magari che il vento giri dalla parte giusta. Modulo 4-4-1, con Nzola unico vero uomo d'attacco e tutti gli altri a fare legna: fondamentale l'approccio, il primo quarto d'ora, determinante la concentrazione di tutti. Fa girare la sfera di prima, allargando il più possibile il raggio d'azione, per trovare zone del campo più sicure: Inzaghi non ha bisogno di aspettare altro tempo per cambiare qualcosa e decide di aumentare il peso dell'attacco, rinunciando a Hetemaj per inserire Improta. Dopo soli 7' il Benevento passa al tridente, lo Spezia si mette dietro con ordine, formando due muri orizzontali ed esaltando la grande giocata di Gyasi che torna a dar manforte nella sua area di rigore, ruba la palla a Viola che era pronto alla conclusione e lo obbliga all'ammonizione sulla ripartenza imbastita. Sul fondo finirà la punizione di Bartolomei che plana placida ma non inquadra lo specchio, similmente a quanto accadrà più tardi al mancino di Insigne. Lo Spezia prova a perdere tempo, spezzettando il gioco il più possibile e provocando le ire del pubblico: se il Vigorito è uno stadio caldo non si può dire che lo Spezia ne abbia risentito in alcun modo.



Il Benevento pareggia col neo-entrato Improta. Poi la ribalta Moncini: tutto in 11'.

Scintille Bartolomei-Schiattarella, usare il cervello è una necessità se si cerca l'impresa. Qualcosa lo varia anche Italiano che ha bisogno di freschezza per sfruttare qualche spazio che il Benevento potrebbe concedere nell'assalto al pareggio: l'avvicendamento fra Di Gaudio e Federico Ricci al 20' è una sostituzione logica. Nemmeno il tempo di vederlo in campo che il risultato cambia: il pareggio del Benevento arriverà un minuto dopo dopo una mischia assurda in cui la difesa aquilotta rimane un po' ferma e il neo-entrato Improta trova la deviazione vincente. Un gol sporco ma quanto basta alla capolista per impattare e non importano i meriti, importa il risultato. Al 24' Coda calcia fuori la palla del sorpasso, sarebbe stato troppo ma ne abbiamo viste tante in questi anni che non ci sarebbe da meravigliarsi. Serve una scossa per non cadere nel girone infernale del Vigorito e la conclusione di Matteo Ricci al 28' meritava di più. Coordinazione ottima, corpo un po' all'indietro e palla che gira ma non scende abbastanza per finire sotto il sette. Si allunga l'elenco degli ammoniti, i ritmi del match rimangono frenetici e Volpi fatica a vedere tutto ma la fortuna dei più forti torna a mostrarsi puntuale a 11' dal pareggio: il 2-1 porta la firma di Moncini che ribalta tutto quanto con una testata perfetta che finalizza il cross di Improta.



Il Benevento spegne il match e triplica con Viola. Il rammarico è enorme.

La carta Galabinov, un po' di scoramento e un finale da onorare, contro una squadra che non ha mai la pancia piena: se c'è un complimento da fare alle streghe è proprio questo perché in un pomeriggio in cui a brillare è soprattutto l'avversario, alla fine riesce comunque a portarsi a casa tre punti. Il tempo per riacciuffare quanto meno il pari ci sarebbe ma si vede che lo Spezia non ne ha più ed è un peccato per una squadra da applausi fino all'altrui 1-1: nonostante quell'espulsione insensata, che ha deciso la partita. La cronaca racconta gli ultimi accadimenti con Galabinov che prova a mettersi in luce ma c'è poca corsa vicino a sè e le maglie del Benevento sono più strette. Fattore psicologico ribaltato, a questo punto c'è il tempo per raccontare anche la terza rete del Benevento siglata Viola che da sinistra riesce ad entrare in area e battere Scuffet, uccellato sotto le gambe. Cinque minuti di recupero, nemmeno il gol della bandiera di Bartolomei perché considerato in offside e invece sbaglia anche questa, perché l'aquilotto è in linea con l'ultimo difensore. C'è solo il tempo per rammaricarsi, perché senza quell'espulsione sarebbe stata un'altra partita e un altro risultato. Non per accampare scuse ma così si condiziona tutto un lavoro, una rincorsa sudata che non meritava uno stop di questo tipo.