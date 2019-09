UMILIATI ALLO SCADERE DA IEMMELLO, I CONTI NON TORNANO

La Spezia - SPEZIA-PERUGIA 2-2

6’pt Buonaiuto, 23’pt Capradossi, 30’pt Ricci M. (rig), 45’st Iemmello



SPEZIA (4–3-3)

Krapikas; Vignali (1’st Ramos), Capradossi, Terzi, Bastoni; Maggiore (16’st Mora), Ricci M. (36’st Benedetti), Bartolomei; Ricci F., Gyasi, Delano. A disp. Scuffet, Desjardins, Marchizza, Gudjohnsen, Ferrer, Bidaoui, Erlic, Buffonge, Ragusa.

All. Vincenzo Italiano



PERUGIA (4-3-1-2)

Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Nzita; Kouan, Carraro, Dragomir (24’st Fernandes); Buonaiuto; Capone (36’st Melchiorri), Falcinelli (17’st Iemmello). A disp. Folignati, Abertoni, Rodin, Mazzocchi, Caviglia, Balic, Falzerano, Falasco, Di Chiara.

All. Massimo Oddo



Arbitro: Davide Ghersini (Genova)

Assistenti: Oreste Muto (Torre Annunziata), Fabio Schirru (Nichelino)

Quarto ufficiale: Federico Fontana (Siena)



Angoli: 4-6

Ammoniti: Nzita, Carraro, Dragomir, Rosi, Mora

Recupero: 1’+4’



Spettatori: 5000 (di cui 3600 abbonati)



Pre partita

Krapikas torna tra i pali e lascia Scuffet in panchina, Bastoni si guadagna la conferma ai danni di Ramos e Maggiore è in campo per Mora, Delano al debutto dal primo minuto con Gyasi probabile centravanti al posto dell’infortunato Galabinov. Si presenta così lo Spezia alla seconda partita casalinga di questo campionato 19/20. Di fronte un Perugia con la sola assenza di Angella e tanta qualità in campo, con Oddo che si permette il lusso di tenere fuori Iemmello e Melchiorri in avanti. Partita che gli aquilotti devono vincere per evitare il terzo ko consecutivo che arriverebbe come una mazzata su una piazza che sta covando un certo malcontento.



PRIMO TEMPO

E quindi è Gyasi a fare il centravanti questo pomeriggio. Un ruolo a cui potrebbe doversi abituare visto che Galabinov starà out per un po’ di tempo. Parte così così lo Spezia, sbagliando un paio di appoggi e lasciando arrivare il pallone in area dove Terzi e Capradossi sono attenti. Squadra in affanno a causa del pressing, brutte sensazioni che si concretizzano molto presto quando un lancio da dietro di Carraro coglie la difesa troppo bassa: Buonaiuto scatta e tutto solo batte Krapikas.

La reazione non esiste. Squadra senza idee e con tanta tanta paura. Così basta un malinteso tra Matteo e Bastoni per consegnare al Perugia la seconda occasione in area (bravo Terzi) e venti secondi dopo un nuovo lancio da dietro pesca Falcinelli di nuovo tutto solo di fronte a Krapikas che questa volta si lancia alla disperata sull’attaccante e lo mura. In questa seconda occasione un errore di Vignali fa indemoniare la tribuna che inizia a rumoreggiare.



Lo Spezia gioca senza testa ma pareggia

Il pallone scotta tra i piedi e gli sbagli sono l’unica vera costante della partita dello Spezia quando si avvicina il ventesimo. Lanci fuori misura, incomprensioni e stop approssimativi si susseguono sul menù di una squadra timorosa in cui neanche i più validi riescono a prendersi sulle spalle il peso di mettere le cose in ordine. Fiammata al 21esimo con Gyasi che raccoglie una rimessa in campo di mano e brucia il marcato che lo stende. Siamo al limite dell’area: Federico tocca per Bartolomei che scaglia con potenza sulle mani di Vicario che respinge corto. Si avventa allora Capradossi che deve provarci due volte prima di insaccare. Non è la prima cosa buona fatta, è la prima cosa fatta: ma vale il pareggio.



Il gol cambia tutto e arriva il vantaggio!

Come una ventata, il gol cambia le dinamiche in campo e ora è il Perugia a sbagliare a gestire un pallone nella propria area. Vicario regala un passaggio a Federico Ricci al limite dell’area, ma il numero 10 stoppa lungo e perde il tempo per il gol. Poi sbaglia anche il passaggio che può liberare uno dei numerosi compagni in area. Ma ormai il campo è in discesa verso la porta degli ospiti ed è Delano in questa fase a prendere il passo a sinistra e seminare il panico. Parte da lui un cross al bacio per Maggiore, che svirgola e alza un campanile che Vicario respinge al limite dove c’è Matteo: tiro secco e mano di Dragomir. Rigore, sul dischetto lo stesso numero 8 che non sbaglia. Spezia in vantaggio dopo aver disputato i primi 20 minuti di partita rischiando di compromettere tutto



Ora più equilibrio, ma la partita è viva

Ci sono almeno due partite in questi primi 35 minuti. La prima in cui il Perugia ha preso il sopravvento potendo giocare sui tanti errori dello Spezia. La seconda in cui lo Spezia ha preso coraggio e iniziato a respirare come un organismo unico, trovando due reti di rabbia. Ora pare regnare un maggior equilibrio sebbene i ritmi non si siano placati. Lo spettacolo è piacevole, la sensazione che possa succedere qualsiasi cosa rimane. Ottima occasione per Falcinelli al 42esimo dopo una discesa di Kouan che crossa arretrato e trova il numero 8 solo in area. Fondamentale la lettura di Capradossi che allunga una gamba e devia in calcio d’angolo. Ultimi minuti senza sussulti, tutti negli spogliatoi.



SECONDO TEMPO

Sorpresa, ma neanche troppo, al ritorno in campo. Ramos rileva un Vignali, in grande difficoltà nel primo tempo, andando a giocare a destra da mancino. La prima occasione arriva però da destra, dove un volenteroso Delano salta il diretto marcatore e prova a trovare il primo palo con un tiro interessante che Vicario deve mettere in angolo. Meno preciso e soprattutto poco potente l’olandese quando da Maggiore a Gyasi il pallone passa da destra a sinistra e lo libera al limite dell’area. Azione che poteva essere sfruttata meglio.



Ritmi più bassi

I ritmi iniziano a calare già prima dell’ora di gioco, ma non mancano le azioni da una parte e dall’altra. Bastoni si mette in luce una discesa dopo l’altra, Delano porta il pallone in mezzo al campo come faceva un certo Do Prado e tocca a Federico provare un tiro da fermo che Vicario deve togliere dall’incrocio sulla sua destra con bravura. Cambia Italiano con Mora per Maggiore e cambia Oddo con Iemmello per Falcinelli. Tradizionale concerto di fischi per l’ex attaccante che Angelozzi portò a Sassuolo. Al 25esimo Matteo prova a lanciare il gemello sulla destra. Il tiro è lungo e in compenso il mediano inizia a toccarsi l’inguine destro.



Oddo mette dentro forze fresche

La stanchezza inizia ad essere un fattore importante. Federico ne ha ancora, Delano sembra invece già in riserva. Sulla sinistra dei biancorossi invece c’è Capone molto alto che se la vede con un Ramos che è entrato bene in campo e fa buona guardia. Il Perugia ora si spreme per cercare il pareggio lasciando spazio alle ripartenze. Mora rincula al limite dell’area e si dimostra in questa fase preziosissimo per rintuzzare i tentativi di servizio per Iemmello. Molto attivo Fernandes, entrato dieci minuti fa, che si è insediato alla mezzala destra e ha buona facilità nel saltare l’uomo con il gioco di gambe. Il fastidio di Matteo Ricci non è svanito, così Italiano lo richiama per Benedetti. “All in” per Oddo che manda in campo Melchiorri per Capone.



Iemmello si vendica e fa il gesto delle orecchie

Ancora in crescendo Bastoni, che con le ultime energie chiudi il varco a sinistra e poi riparte come uno stantuffo. Lo spazio per chiuderla con il terzo gol ci sarebbe, ma quando si concretizza la superiorità numerica le scelte dei singoli non sostengono lo sforzo di chi ha recuperato palla. Questo nonostante la partita stoica di Gyasi che va su ogni pallone. Al Perugia non resta che crossare dalla trequarti con Rosi che trova Melchiorri: sponda in area dove Iemmello danza e piroetta come un ballerino, poi destro chirurgico all’incrocio e pareggio. In mezzo all’area con il gesto delle orecchie rivolto alla Curva Ferrovia che lo ha pungolato appena entrato in campo e ora deve vederselo segnare lì a due passi. Finisce così.