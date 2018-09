Tutto spezzino il Trofeo Penna-Baldassini

La Spezia - Si è svolto nei giorni scorsi a Ceparana il 4° Memorial Penna - Baldassini, organizzato dal Pedale Spezzino. Alle 10:30 in punto davanti alla sede storica del famoso panificio di Ceparana, Andrea Penna ha abbassato la bandiera a scacchi per il via ufficiale. Gia dopo 5 Km, in località Piana Battolla se ne vanno in quattro, gli spezzini Cozzani e Luciani, il massese Ricci ed il genovese Belluomini. Nel corso dei tre giri della Piana il vantaggio aumenta ed il quartetto attacca la salita di Serralta con oltre 2’ sul gruppo. Fin dalle prime rampe lo spezzino della Tarros Junior spinge aumenta l’andatura e crea il vuoto dietro a sé transitando al GPM con 1’15” sui tre compagni di fuga, aggiudicandosi il premio intitolato a Sergio D’imporzano, dal gruppo emerge Raccagni che transita in vetta in quinta posizione.

Nello stesso ordine si presentano all’arrivo con Ricci che ha la meglio su Belluomini e Luciani per la seconda piazza.

Nella classifica del primo anno vince Stella del Casano davanti al compagno di squadra Scopsi ed al massese Nicolini. Al termine, presso il Birdy Bar, alla presenza del Vice Sindaco di Bolano Paolo Adorni e del Presidente Provinciale Maurizio Taddei, si sono svolte le premiazioni con la consegna, delle maglie di Campione Provinciale a Filippo Scopsi e Piergiorgio Cozzani e dei premi di rappresentanza da parte dei familiari; il Memorial Luciano Penna alla società del vincitore del secondo anno Tarros Junior, il Memorial Mario Baldassini alla società del vincitore del primo UC Casano e del Premio Piero Bologna sempre al UC Casano quale società con il maggior numero di classificati nei primi dieci.



Ordine di arrivo :

1° ANNO

1° Alex Stella (Casano)?2° Filippo Scopsi (Casano) – CAMPIONE PROVINCIALE?3° Francesco Nicolini (Team Stradella)?4° Alessandro Franciosi (Casano)?5° Mattia Signanini (Tarros Juinior )



2° ANNO

1° Piergiorgio Cozzani (Tarros Junior) – CAMPIONE PROVINCIALE?2° Filippo Ricci (Team Stradella)?3° Matteo Belluomini (Levante)?4° Martin Luciani (Casano)?5° Andrea Raccagni (Levante)