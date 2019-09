Tutto pronto per la festa in piazza dello Spezia Calcio

La Spezia - Giovedì 5 settembre, alle ore 20:45, Piazza Europa accoglierà il caloroso tifo spezzino per la presentazione della prima squadra guidata da Vincenzo Italiano, prontissima ad abbracciare i propri sostenitori anche al di fuori del rettangolo verde.



Sarà l'immancabile speaker Federico La Valle a presentare la serata, che vedrà il via alle 19:00, quando per tutti i tifosi aquilotti sarà possibile approfittare degli stand enogastronomici presenti in Piazza Europa, dove tra focaccia, muscoli, pizza e birra si potrà attendere l'inizio dell'evento.



Alle 20:15 circa spazio alla musica, con le note del cantautore spezzino doc, Riccardo Borghetti, che scalderanno il pubblico presente in vista dell'arrivo degli uomini di mister Italiano