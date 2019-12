Tutti sul podio gli atleti spezzini all'Open Internazionale di Ju Jitsu

La Spezia - Sono saliti tutti sul podio gli atleti dell’accademia di Arti Marziali della Spezia che nei giorni scorsi hanno partecipato al trofeo Internazionale Open d’Italia di Ju Jitus tenutosi a Genova. La manifestazione organizzata dalla Lino Tim, alla presenza del presidente nazionale e di tutto lo staff tecnico, ha visto come detto anche la presenza degli atleti cittadini.

L’Accademia ha partecipato nel Fighting System (combattimento dove sono ammessi calci, pugni, lotta in piedi e a terra) con 8 atleti, 7 esordienti e 1 cadetto preparati dalla neo maestra Sabrina Soliani.

Incontri tiratissimi, un livello di preparazione molto alto con bellissime tecniche sia di proiezione anche se hanno prevalso le tecniche di calcio e pugno dove è più facile ottenere punteggio. Bellissimo comportamento dei nostri atleti nei numerosi incontri dove hanno conquistato il podio anche se non tutti il gradino più alto.

Bene Eva fabbri 1^ class nei 52 kg già Campionessa Italiana, molto bene Federico Sommovigo in grande ascesa 1° class nei 55Kg, bravissimo Lorenzo Lugli che perde la finale per un soffio in combattutissimo e spettacolare incontro 2° class kg 50 , piacevole sorpresa ma molto meritato per gli ottimi incontri il 2° posto di Leonardo Gaggero nei 55kg, Terzo posto per Domenico Aquino nei kg 73 già campione italiano , appena rientrato dall’infortunio, terzi posti con onore per gli atleti Giacomo Panella e Martino Sani ancora poco esperti per una gara così impegnativa, discorso a parte per Sara Roletti malgrado i sui tre incontri vinti si ferma in semifinale. L’accademia Arti Marziali al 14° posto nella classifica generale per società su 58 presenti, grande soddisfazione per La maestra Sabrina Soliani.