Tutti pazzi per Augello, costato solo 80mila euro

Lo Spezia prepara una plusvalenza a sei cifre, visto che il terzino fu ingaggiato da Gianluca Andrissi a cifre molto contenute. Ora potrebbe esserci la serie A nel suo destino.

La Spezia - Un'intuizione capolavoro. Perché le cifre a cui lo Spezia ha preso Tommaso Augello due stagioni fa erano alla portata sicuramente di qualsiasi club di serie B e anche della maggior parte di quelli di Lega Pro. C'era solo da riuscire a vedere la sua qualità, oltre un curriculum fatto di tantissima gavetta. Il Pontisola in serie D e ancor prima il Cimiano, nessun settore giovanile prestigioso. Quello sguardo oltre le apparenze lo ha piazzato Gianluca Andrissi. Preleva il mancino dal Giana Erminio quando aveva ancora in rosa un certo Francesco Migliore, considerato da molti in quel momento il più forte terzino mancino della categoria. Un mese dopo sarebbe finito non a caso in serie A al Genoa, il suo ingaggio ormai del tutto fuori parametro per gli standard del club.

I costi dell'operazione Augello invece sono stati molto light. Ottantamila euro pagabili in due esercizi alla società di provenienza, al calciatore meno di 150mila euro in quattro anni. Una potenziale plusvalenza a sei cifre la prossima estate, se come sembra si farà avanti un club di serie A per averlo. Per via degli ammortamenti, in bilancio il valore residuo del terzino è oggi di soli 40mila euro. E pensare che a gennaio 2018 voleva tornare in serie C per avere più spazio. Venderlo non sarà difficile, sostituirlo invece potrebbe risultare un po' più complicato visto il rendimento della scorsa stagione.