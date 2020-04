Tutti in ritiro e test ai tesserati: così il calcio pensa di ripartire

La Spezia - Appuntamento in ritiro, esami diagnostici per gli atleti e per tutti coloro che stanno a contatto con loro e poi controlli ciclici sui tesserati. Così potrebbe riavviarsi la stagione calcistica, isolando i calciatori e le persone che sono necessarie al funzionamento dell'attività sportiva in un circuito tra un ritiro sicuro e sanificato e il campo di allenamento, altrettanto sicuro e sanificato. E' l'idea su cui lavora la Commissione medica della FIGC, per l'occasione supportata da una serie di infettivologi di fama: il professor Roberto Cauda dell’Università Cattolica, il primario Massimo Fantoni del Policlinico Gemelli, l'ormai noto Walter Ricciardi, componente dell'Organizzazione mondiale della sanità e consigliere del ministero della salute e Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani di Roma.

“Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza - afferma il presidente Gravina - il mondo del calcio si deve far trovare pronto. E’ questo lo scopo del lavoro svolto dalla nostra Commissione medica, e a tal proposito ringrazio tutti gli esperti che hanno aderito al nostro invito. Per il ruolo che il calcio ricopre nella società civile italiana, sono convinto che potremo dare un contributo importante a tutto il Paese”. Stessi princìpi varranno per gli arbitri.

Nel caso in cui infatti i campionati ricominciassero, lo scopo è evitare di dover affrontare una positività. Basterebbe infatti un solo caso accertato di Covid-19 all'interno di uno spogliatoio, inteso un gruppo allargato che comprende anche magazzinieri, medici, massaggiatori e dirigenti, per mandare in quarantena un'intera squadra e obbligare a nuovi rinvii. A quel punto, con i tempi già stretti, uno scenario davvero complicato da recuperare.