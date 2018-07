Tutti in pista sui 200 metri con il "Mennea Day"

Un tributo al grande atleta sul campo del "Montagna" con cronometraggio elettrico. Chiuso con successo con il Grand Prix Polytan, cresce la voglia di ospitare gli Italiani assoluti 2019.

La Spezia - Con una seconda giornata di grande qualità tecnica, va in archivio la prima edizione del Grand Prix Polytan di atletica leggera, organizzato da Atletica Spezia Duferco con il patrocinio del Comune della Spezia. Una formula nuova, piacevole, che determina la classifica con la somma dei due migliori punteggi ottenuti in differenti gare nell'ambito del proprio gruppo di specialità.



Vincitori illustri, come Marco Lingua nei lanci, alla vigilia della sua ennesima partecipazione ai Campionati d'Europa. Oppure un ritrovato Andrea Delfino, velocista savonese del CUS Genova che ha dominato 100, 200 e 400 metri. Nel triplo si è potuto ammirare la classe ancora evidente di Fabrizio Schembri, che tuttora è il quarto triplista della storia in Italia. Gloria anche per gli spezzini. Andrea Del Sarto domina 800 e 1500, Elena Arena 100 e 200, mentre Rita Ricciotti vince i 400 con sicurezza.



L'impianto e l'organizzazione Atletica Spezia hanno fatto la differenza, come un montepremi all'altezza, possibile grazie a Solar Tende, Reda Milano, Generali agenzia di Sarzana, Sportlife, La Bireta, Errea, Panificio Focacceria Rizzoli e Levante Autotrasporti. Il Gruppo Giudici Gara La Spezia, i Cronometristi del GGG Liguria e gli addetti al campo sono stati già in sintonia con un possibile impegno nel cast dei Campionati Italiani Assoluti del 2019: impeccabili tutti.



Un plauso a tutto il mondo dell'atletica leggera Spezzina che, nonostante difficoltà note, prova a dare immagine e sostanza positiva di se stesso, con grande senso di responsabilità e rispetto per la funzione più importante dell'atletica stessa, cioe' migliorare la qualità della vita di tutti coloro che se ne avvicinassero.

Ora appuntamento agonistico proiettato al 12 settembre con la divertentissima e sentitissima kermesse del "Mennea Day" una sfida sui metri 200 aperta a tutti ma "certificata" per tutti con cronometraggio elettrico. Il modo migliore per onorare la memoria di un campione, Pietro, che tutt'ora rappresenta il simbolo della nostra infinita passione.