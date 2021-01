Tutti in piedi per Claudio Terzi

La Spezia - Provedel 7 - Salva il risultato nel primo tempo, come sempre estremamente preciso con il piede destro.



Vignali 7 - E’ in fiducia, preciso nei movimenti difensivi e sempre più fiducioso nella trequarti avversaria (dal 34’st Ferrer SV)



Terzi 8 - Il gol, il ruolo da regista arretrato e decine di chiusure. Partita straordinaria!



Chabot 7,5 - Versione assistman dopo aver tremato su un’accelerazione di Keita, poi sventaglia al millimetro per Vignali.



Marchizza 7 - Candreva tira e lui non c’è. Il fatto è che ha seguito l’azione offensiva come gli chiede il suo tecnico. Il resto della partita è la sua migliore in stagione.



Estevez 7 - Un tormento per Ekdal, concreto e coriaceo e ancora una volta vicino al gol con un tiro da fuori (dal 34’st Maggiore 6 - Ha fretta di incidere e lo fa conquistando più di un pallone)



Agoume 6,5 - Ha difficoltà a liberarsi di Damsgaard, ma come sempre finisce in crescendo anche se spreca un contropiede che sembrava mandato dal cielo.



Pobega 7 - Propizia un altro rigore, sfiora il palo di testa e vince centinaia di contrasti in mezzo (dal 45’st Erlic SV)



Gyasi 6,5 - Alto e largo, parte attaccato ad Augello e gli impedisce di partire lungo la fascia annullando una delle catene più fertili della Sampdoria.



Nzola 7 - Sulla caviglia che già gli faceva male, prende un pesto e che lo limita. Non gli impedisce però di tenere in apprensione tutta la difesa della Samp (dal 34’st Piccoli 6 - Preziosissimo anche nella propria area a saltare)



Farias 6 - C’è quel momento in cui prende il pallone, magari con uno stop spettacolare, e punta gli avversari in cui credi che possa fare qualsiasi cosa (dal 20’st Agudelo 6 - Manca sempre l’ultimo centimetro, ma è una forza della natura)







All. Vincenzo Italiano 7 - Lo Spezia tutto o niente, prende gol in grande sbilanciamento dopo essere passato in vantaggio pochi minuti prima. Però si capiva già che era stata preparata benissimo: Gyasi su Augello inibisce la catena mancina di Ranieri, Agoume si fa marcare da Damsgaard e allora il gioco lo gestisce Terzi in relativa tranquillità, Estevez tampina Ekdal. Non che Keita non faccia paura, i blucerchiati recuperano pallone e lo muovono a mille all’ora. Ma lo Spezia è tonico dietro, con uno Chabot che vuole dimostrare al tecnico che lo ha messo in lista di cessione che ha sbagliato. Alla fine la forza è anche nel portare gli episodi dalla propria parte, ma c’è anche uno Nzola a mezzo servizio con cui fare i conti. Vittoria preziosa, ma soprattutto da squadra che sta maturando.