Tutti e subito, quei milioni dall'estero per Okereke

La Spezia - E' la cessione più onerosa della storia dello Spezia Calcio ed è anche una delle pochissime cessioni fuori dai confini dell'Italia del club aquilotto in epoca moderna. L'acquisto di David Okereke da parte del Club Brugge fa storia e crea un precedente, aprendo un fronte mai davvero esplorato dalle parti di Via Melara. Con le sue peculiarità, perché un trasferimento all'estero ha meccanismi molto diversi rispetto a quelli domestici. Innanzitutto procedurali, visto che lo scambio di documenti avviene attraverso l' International Transfer Matching System. Ma soprattutto finanziari, non esistendo la cosiddetta "stanza di compensazione" quando si tratta di incassare da un club appartenente a una diversa federazione.



In virtù delle regole interne della Figc, tra squadre di serie A o di serie B la parte fissa del prezzo del cartellino stabilito per la cessione viene pagato a rate (per i bonus c'è libertà di accordo tra le parti). A un acconto iniziale, contestuale alla sessione di mercato in cui avviene l'affare, seguono una serie di ulteriori pagamenti che possono concretizzarsi in un lasso di tempo fino a 5 anni tra club di serie A e fino a 3 anni quando c'è di mezzo la cadetteria. Ciò che davvero si scambia in questi casi sono garanzie, ovvero una polizza fideiussoria sottoscritta dall'acquirente in favore del club cedente. Quest'ultimo vanta però da subito un credito presso la stanza di compensazione della Lega da utilizzare sul mercato. In pratica, può da subito reinvestire la cifra totale anche se fino a quel momento l'ha incassata solo virtualmente. E allo stesso modo, mette a bilancio la plusvalenza (o la minusvalenza) nell'esercizio corrente e per intero.

Una scorciatoia burocratica per le società calcistiche che permette, nel suo esito vizioso, l'esistenza delle plusvalenze fittizie che sono tornate ad occupare le cronache della giustizia sportiva nelle ultime stagioni. Non essendoci infatti scambio diretto di soldi, da una stagione all'altra si può accomodare il sistema dei crediti-debiti tra due club conniventi senza arrivare mai a un esborso di liquidità. Cifre gonfiate nella stanza di compensazione e mai corrisposte, che permettono però di far apparire i bilanci più floridi di quanto siano.



Tutto ciò vale però solo per gli affari tra Italia e Italia. Tra federazioni calcistiche diverse il pagamento è deciso dalle parti contraenti senza limitazioni. In passato era successo così per i pochi affari fatti dallo Spezia all'estero. Tra gli altri De las Cuevas prelevato dall'Osasuna e poi riceduto agli stessi o Comazzi finito allo Swindon Town. Non Chichizola, che lasciò la maglia bianca da svincolato e firmò da free agent per il Las Palmas. Il passaggio più significativo fu Sergio Postigo acquisito da Leganés per una cifra sui 300mila euro e passato al Levante per lo stesso importo.

Con Okereke insomma, lo Spezia si trova ad incassare una cifra molto significativa e tutta sotto forma di liquidità. Ecco perché le piste estere sono state molto battute da Guido Angelozzi e dal procuratore del giocatore Patrick Bastianelli nelle scorse settimane. E allo stesso modo ecco perché a parità di cifra c'è di solito preferenza in una cessione all'estero (al Brescia erano stati chiesti 10 milioni per il nigeriano). Stesso discorso, ma a parti inverse, vale per l'acquisto di Delano Burgzorg: al De Graafschap vanno 450mila euro.