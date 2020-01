Tutti al Picco, c'è da battere il Pordenone per iniziare a sognare

La Spezia - L'operazione Pordenone è già partita ieri con l'inizio della settimana di preparazione. Uno Spezia che tornerà in campo quest'oggi a Follo con rosa in campo a partire dalle 14.30, subito dopo l'incontro settimanale con la stampa che questa volta porterà davanti a microfoni e taccuini il centrocampista Matteo Ricci. E sempre oggi, a partire dalle 16, via alla prevendita dei tagliandi per la sfida ai friulani. Prosegue l'esclusiva offerta per tutti i giovani tifosi tra i 14 e i 30 anni (curva a 8 euro, gradinata a 13 euro), che potranno usufruire di un fortissimo ed imperdibile sconto sul prezzo dei tagliandi d'accesso. I biglietti in questione saranno acquistabili esclusivamente in modalità online e fino alle ore 24:00 di venerdì 31 gennaio. I restanti tagliandi saranno disponibili invece nei punti vendita del circuito ETES sul territorio nazionale, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle 12.