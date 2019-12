Tutti al Palasprint, la Tarros attende Valdisieve

La Spezia - “Una partita fondamentale”, non usa mezzi termini il coach bianconero Andrea Padovan per descrivere la gara che attende la sua squadra. Domenica 15 dicembre al PalaSprint arriva Valdisieve, che in classifca ha 4 punti in più degli spezzini. “Noi dobbiamo dare il massimo e cercare di vincere e conquistare due punti molto importanti - prosegue il tecnico - ma prima di tutto dare il massimo, con umiltà e determinazione, come abbiamo sempre fatto. Certo, sarebbe importante anche tornare a muovere la classifica. Nelle scorse giornate di campionato abbiamo lasciato diversi punti nei secondi finali delle gare, purtroppo, ma è inutile guardare indietro. Grinta, lavoro e massimo impegno per andare avanti e migliorare nel gioco e nei risultati. Siamo ad un punto cruciale, dobbiamo fare quel salto che ancora forse ci manca”. L'appello ai tifosi è quello di riempire il PalaSprint e sostenere i bianconeri, che finalmente tornano a giocare tra le mure amiche, dopo quasi un mese. Palla a due per Tarros - Valdisieve domenica 15 dicembre alle 18 al PalaSprint, arbitrano Tommaso Venturini di Capannori (Lu) e Michele Marinaro di Cascina (Pi)