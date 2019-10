Tutti al Palasprint, Tarros da spingere all’esordio casalingo

La Spezia - Dopo la sconfitta alla prima, lo Spezia Basket Club Tarros è chiamato all'immediato riscatto, non tanto sul fronte del risultato quanto su quello dell'atteggiamento, che deve essere non quello messo sul parquet la settimana scorsa, ma quello mostrato in Coppa Toscana. La settimana di lavoro non è stata semplice, ma i ragazzi si sono come sempre impegnati al massimo e coach Padovan, pur non nascondendo le difficoltà, è fiducioso: “Il salto di categoria è evidente, come sapevamo, nessuna sorpresa. Ci sono squadre molto forti ed ogni partita sarà una battaglia sportiva. Noi dovremo essere bravi a calarci il prima possibile in questo campionato, che è molto diverso da quelli che abbiamo disputato negli ultimi anni. I ragazzi stanno lavorando tanto”. Domenica 6 ottobre, al PalaSprint, per la prima di campionato tra le mura amiche, la Tarros affronterà Valdarno, formazione che la categoria la conosce benissimo.

Tra le fila bianconere ancora indisponibile Loni. Palla a due domenica 6 ottobre alle 18.00 al PalaSprint, arbitrano Filippo Biancalana di San Giuliano Terme (PI) e Dario Magazzini di Bagno a Ripoli (FI). L'appello della società ai tifosi è quello di riempire il PalaSprint e colorarlo di bianconero.