Tutta la gioia delle magnifiche: ecco chi ha trascinato l'Autorev in B

La Spezia - Allo Spezia Volley Autorev coach Marco Damiani incassa la seconda promozione in Serie B, alla grande, in tre anni. Ora la speranza è che il trainer più vincente della C nelle ultime stagioni pallavolistiche abbia imparato, dalla retrocessione dalla B2 di un anno fa, come evitare una nuova discesa ben inteso che la squadra andrà rinforzata.

Ma tempo al tempo, per adesso ci si goda la fresca risalita, da qualche giorno aritmetica a cui ha contribuito non poco lo stesso fido “vice” del mister e cioè Luca Ferraro. Alla presidenza ancora Antonio Fara, ma veniamo alle protagoniste sul campo, benché diverse di loro non necessitino di presentazioni essendo già state dell’impresa due anni fa.



BATTISTINI SILVIA / palleggiatore - Solita stagione d’assoluta dedizione alla causa.



BUCCELLI RAFFAELLA / centrale - La romagnola, già “volto solare” del Lunezia per anni, s’è calata al volo nel nuovo ambiente alla perfezione: ovunque vada mette tutto e tutti d'accordo.



CECCHINELLI SILVIA / libero - Gli anni passano e lei non è più quella che fece tutta la sua parte in Serie B1 a Santo Stefano, ciò non toglie che oggi in C ligure sia magari nel proprio ruolo persino un lusso, forse la migliore del campionato.



CENTO FEDERICA / opposto - Esigenze di “rosa” ne hanno imposto il cambiamento di posizione, dopo una vita al centro, ma la bandiera spezzina ha risposto da par suo.



D'AMBROSIO FRANCESCA / schiacciatore - Un anno d’imperiosa crescita.



FRANCESCHINI BEATRICE / palleggiatore - Estremamente seria e puntuale nel proprio impegno, nonostante la mansione di fondamentale rincalzo la relegasse un po’ dietro le quinte, purtroppo è stata messa fuori gioco dagli impegni personali a poco più che metà del percorso.



GIANARDI NICOLE / centrale - Può giocare tanto o poco, comunque offre sempre il massimo del rendimento, un

monumento alla garanzia.



LAZZARINI GIORGIA / palleggiatore - Il forfait della Franceschini le ha aperto le porte della prima squadra, dopo che

questo giovanissimo talento scalpitava da tempo a livello “under”, chissà che la B non le schiuda orizzonti di gloria.



LERI CHIARA / opposto - Il vero e proprio colpo della scorsa estate, quando l’ Autorev ha fatto notevoli sforzi per accaparrarsi questa veterana e collocarla in diagonale, i fatti hanno dimostrato che il corpo tecnico-dirigenziale aveva visto giusto; peccato che gli acciacchi l’abbiano messa nel finale mezza fuori gioco.



MAGNI LORENZA / schiacciatore - Chiunque non può che tifare per questa lombarda, sulla via della ripresa, dopo alcune peripezie fisiche.



PETACCHI RICCARDA / centrale - Datele una palla alta e vi concederà il suo metro e novantuno.



PILLI STEFANIA / jolly - Da banda o da libero, quando c’è bisogno di lei non ci sono problemi, risponde sempre a voce alta.



TESCONI MARTINA / schiacciatore - Temprata da anni nella pallavolo toscana, più selettiva e competitiva (diciamolo) di quella ligure non foss’altro che per una questione “statistico-demografica”, in Liguria è andata a nozze.