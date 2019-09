Turnover annunciato: "Chi ha giocato meno dia tutto"

La Spezia - "Dobbiamo cercare di recuperare le energie perché incontriamo una squadra in salute, che viene da una vittoria fuori casa per 1-5. Ci saranno delle rotazioni, chi ha giocato meno sarà titolare e mi auguro che riesca a dare il cento per cento". Poco tempo per allenarsi e poco per pensare per lo Spezia di Vincenzo Italiano. Lo scarico post Perugia di domenica, poi ieri mattina già sul pullman. Sei ore di viaggio per Ascoli, sgambata pomeridiana prima delle rifinitura di oggi. Prima di cena le parole del tecnico.

"Dovremo essere molto più continui durante la gara, in cui alterniamo cose belle a pause. Servirà massima intensità, essendo coscienti che con la palla tra i piedi riusciamo ad essere pericolosi con tutti e di creare tanto. Dobbiamo riproporre con settimana quello che proviamo durante la settimana. Sono una squadra che segna tanto ma che concede anche tanto e dovremo cercare di castigarli", dice con il solito piglio deciso. "Questa squadra ha meno punti di quanti ne poteva raccogliere fino a questo punto. Dobbiamo dare tutti qualcosina di più a partire da me. Se vogliamo ottenere qualche punto in più bisogna crederci tutti, stringerci l'uno con l'altro e dare il cento per cento."