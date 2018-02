Turn over o non turn over, questo è il dilemma

Maggiore per Mora e Granoche per Forte le tentazioni di Gallo. Nel Bari fuori Brienza, uno tra Kozac e Nenè in attacco.

La Spezia - Tra la partita di questa sera contro il Bari e quella di sabato prossimo contro il Cesena sarà turn over. I tre impegni ravvicinati impongono scelte a Fabio Gallo, che può godere del buon momento di forma di molti dei suoi giocatori mostrato nella vittoria contro la Salernitana. Questo non esclude che possano esserci avvicendamenti già al San Nicola. Maggiore per Mora e Granoche per Forte sembrano poter essere le scelte, mentre in difesa è più difficile attendersi cambi rispetto a venerdì sera.

Gallo conferma il 4-3-1-2 e chiede una partita accorta con l'idea di colpire il Bari in contropiede. Servirà una partita di sacrificio da parte degli attaccanti, ecco perché uno dovrebbe andare a riposo già in Puglia. Servirà anche il miglior Mastinu, che invece non ha un cambio a disposizione essendo ancora Palladino ai box. L'undici più probabile è quindi composto da Di Gennaro in porta; De Col, Terzi, Giani e Lopez la difesa con Bolzoni davanti a loro e Mora-Pessina mezzali. Il fantasista Mastinu innesca Marilungo e Granoche.



Qui Bari. Gli assenti di Fabio Grosso sono Salzano e Oikonomou, i dubbi si chiamano Floro Flores, Gyomber e Brienza. E certo non mancano alternative alla corazzata: Micai in porta, ecco Marrone e Diakitè in difesa con Sabelli e D'Elia terzini. A centrocampo ecco Tello, Basha e Henderson; in avanti ci sono Galano e Improta al lavoro per il centravanti, qui è ballottaggio tra Kozac e Nenè.