Tulli bestemmia senza conseguenze, il tecnico Baldini salta il Picco

La Spezia - Comunque vada il tecnico del Trapani Francesco Baldini non sarà al Picco domenica prossima. Il giudice sportivo lo ha fermato per due giornate "per avere, al 16° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo espressioni ingiuriose al Direttore di gara". Una giornata anche al suo omologo Gianpiero Ventura. Il calciatore siciliano Giacomo Tulli, sorpreso a bestemmiare a metà primo tempo, invece non sarà sanzionato. Da notare che è stata usata la prova tv, ovvero dei tecnici si sono dedicati a mandare avanti e indietro la registrazione del momento incriminato per capire se in effetti ci sia stata o meno espressione blasfema.