Troppe defezioni, Volley Laghezza steso dalla Geetit

La Spezia - LAGHEZZA SPEZIA – GEETIT BOLOGNA 0 - 3

Set: 19-25 / 9-25 / 13-25.



VOLLEY LAGHEZZA SP: Martinelli 2, Figini 0, Calosi 1, Moscarella 4, Nannini 0, De Rosa 5, Lambruschi 0, Lanzoni 11, Facchini 6, Ruiu 0, Briata libero; n.e. Fregoso.

GEETIT BOLOGNA: Govoni 1, Bartoli 13, Spiga 7, Lodi 5, Bortolato 10, Dombrovski 11, Dorio 1, Marcoionni 2, Poli libero; n.e. Sabbioni, De Leo, Scalorbi, Castelli, Morelli.

Arbitro: Fantoni e Fiori.



Un Volley Laghezza Spezia sfiancato dagli infortuni (e indisponibilità varie) perde di netto pure di fronte al forte Geetit Bologna, ora terzo in classifica, al Palamariotti e il 3-0 risucchia per giunta i biancazzurri in zona-retrocessione...per cui casca a fagiolo adesso la visita ch’essi devono fare a quel Titan Services, a San Marino, che li ha appena scavalcati: vincere di netto vorrebbe dire ritirarsi fuori da quella “area rossa” costituita dagli ultimi quattro posti in graduatoria.

Per la cronaca stavolta Martinelli al palleggio con Calosi opposto, capitan Moscarella e De Rosa in mezzo dove ha fatto capolino nonostante tutto pure Nannini, “martelli” Lanzoni e Facchini; Briata libero ed entrati fugacemente in battuta pure Figini e Lambruschi. Tra i bolognesi Govoni ad alzare con Bartoli in diagonale, centrali capitan Spiga e Lodi con Poli libero, di mano Bortolato e Dombrovski. Infine Marcoionni il “jolly”.



Per concludere ecco gli altri risultati in quella che in Serie B maschile nazionale di pallavolo era, anche nel Girone D, l’ 8.a giornata: Arno Pisa – Ermgroup San Giustino Pg 2-3, Energiafluida Cesena Fo – Sama Portomaggiore Fe 0-3, Jobitalia Città di Castello Pg – Titan Services S. Marino 2-3, Krifa Caffè 4 Torri Ferrara – Lupiestintori Pontedera Pi 3-2, Promovideo Montecasa Perugia – Sir Safety Monini Spoleto Pg 1-3.