Trofeo Motoestate, i problemi tecnici attanagliano lo spezzino Manuel Mozzachiodi

La Spezia - Sullo storico tracciato di Varano dé Melegari é andato in scena il secondo appuntamento stagionale dei Trofei Motoestate. Un altro weekend difficile per le condizioni meteo, che quest' anno la fanno da padrone. Nella categoria Race Attack 1000 il portacolori spezzino Manuel Mozzachiodi dopo una buona qualifica su pista umida terminata in Top Ten , ha concluso la gara solamente in 12ª posizione. Competizione compromessa da ulteriori problemi tecnici che quest’anno continuano a non dargli tregua.



“Abbiamo un buon potenziale - si legge in una nota -, ero sicuro che avrei fatto bene qui a Varano ma purtoppo non è andata come speravamo. È stato un week end difficile e sfortunato, io e il Team dobbiamo cercare di trovare una soluzione in tempo per le prossime gare.”



Il Trofeo Motoestate riprenderà il 22-23 Giugno dopo una piccola pausa sul circuito Tazio Nuvolari a Cervesina, in provincia di Pavia. "Il pilota - si legge nella nota - ringrazia il suo capo meccanico Davide Rossi, Asd Team Rosso e Nero e AK Team Asd, inoltre tutti gli sponsor e i partner tecnici tra cui in evidenza Gelateria Tutto Gelato di D’Auria Rosaria, La Spezia Yachting Service e Distributore Eni di Piazza Boito".