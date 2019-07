Trionfo di Raffaello Putti e Paolo Poggianti a Barcellona

La Spezia - Straordinaria affermazione dei portacolori del Circolo Tennis Spezia nel prestigioso torneo ospitato dal Real Club de Polo di Barcellona. Paolo Poggianti e Raffaello Putti (questi al Cts pure direttore sportivo) si sono infatti aggiudicati l’importante competizione del circuito Itf Senior, categoria Over 50, nel doppio maschile sconfiggendo in semifinale per 6-4 e 6-2 la coppia tedesca Blase/Braasch: quest’ultimo a suo tempo compagno in Coppa Davis di Boris Becker; in finale battuto invece il duo austriaco-tedesco Bloemeke/Pound per 6-4 e 7-5.

Al di là della denominazione intitolata all’aristocratico sport a cavallo, il Real Club de Polo barcellonese è rinomato anche per il nuoto e l’ippica, lo squash e quell’hockey su pista molto diffuso in Spagna…nonché appunto il tennis. La fondazione del circolo catalano risale al 1897 e il club ha sfiorato a fine secolo scorso i diecimila iscritti.