Trinchera: "Per me Braglia non in discussione". Il tecnico: "Non si può prendere un gol così"

La Spezia - "Dobbiamo tenere duro, i ragazzi vanno incoraggiati. Abbiamo pareggiato per un episodio, l'unico tiro in porta dell'avversario. Braglia non è in discussione, i giocatori lo seguono e siamo tutti con lui. Ci dispiace per i tifosi, avremo voluto festeggiare con loro". Prima di Braglia, tocca al diesse Trinchera che difende l'allenatore a titolo personale l'operato della guida tecnica dei calabresi. Tocca poi allo stesso mister toscano analizzare il match: "Quella di Bruccini non era simulazione, oltre all'episodio di Pierini: non parliamo degli arbitri. Dobbiamo migliorare noi nella gestione della gara, non si può prendere un doppio scambio e subire un gol così. Lo abbiamo preso perché Pierini era out, io non per niente ho preso una miriade di squalifiche quando giocavo ma quando dovevano passare di qua... non passavano. E' successo oggi, come ad Ascoli. Mi dispiace perché facciamo troppe ingenuità, quest'anno paghiamo tutto a caro prezzo però serve più rabbia. Noi siamo un gruppo unito ma sul mio operato decide la società. Ma sono convinto che ce la farò a portare fuori dai casini questa città".