Trentasei giocatori in rosa, anche Mattiello non è certo di restare

La Spezia - Una rosa assottigliata a circa 28 giocatori e poi vedere cosa offre il mercato. Ma intanto c'è da tagliare un gruppo che è diventato davvero voluminoso. Soprattutto ora che molti degli infortunati di lungo corso iniziano ad aggregarsi nuovamente. Rischia di farsi sempre più complicato per Vincenzo Italiano gestire gli allenamenti con 36 tesserati, con Riccardo Saponara come ultimo arrivato solo pochi giorni fa. Mauro Meluso lavora per sfoltire il parco giocatori, la priorità in casa aquilotta prima di andare a cercare un terzino destro più varie ed eventuali.

Tra gli elementi in lista di cessione, i più vicini a salutare rimangono Bartolomei (Cremonese) e Mora (Spal). Ha discreto mercato in serie B anche Mastinu, per cui ci sarebbe il Vicenza di Mimmo Di Carlo in vantaggio sull'Entella. Tra i calciatore fuori dal progetto anche Sala, che ha giocato male le sue carte e che rimane più complicato da piazzare. Ma il club ragiona anche su Federico Mattiello, sfortunato esterno che non ha neanche raggiunto l'ora di gioco in campionato, tra un infortunio e l'altro, ed ora è scavalcato nelle gerarchie sia da Ferrer che da Vignali.

Quattro sono i portieri che lavorano con Angelo Porracchio a Follo. Si proverà a trovare un prestito per il talentuoso Krapikas, che in estate scelse di rimanere anche di fronte a qualche ipotesi di cessione temporanea. E poi ci sarà da scegliere il titolare tra Zoet e Provedel. Potrebbe andare a cercare spazio altrove anche Ramos, richiamato tra i convocati data l'emergenza a sinistra e sceso in capo a Napoli nel finale di partita. Per ora rimane invece Dell'Orco, per cui ci sarebbe stato un corteggiamento da parte del Pisa via Sassuolo. Infine Elio Capradossi, leader della difesa in serie B quasi pronto al rientro. Piace a tante squadre, ma lo Spezia accetterebbe forse solo un prestito.