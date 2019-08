Tremila tessere ormai alla portata, ancora cinque giorni di campagna abbonamenti

La Spezia - Sono 2683 le tessere sottoscritte fino ad oggi per la stagione 2019-2020 delle Aquile, con le biglietterie dell'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" pronte ad accogliere i passionali tifosi spezzini fino al 23 agosto, data in cui terminerà la campagna Spigas Clienti, Top Sponsor dello Spezia Calcio, che in occasione della Campagna Abbonamenti 2019/2020. L'azienda rimborserà €60,00 a tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento 19/20, passando al fornitore spezzino di gas, luce e servizi. La cifra rimborsata, che rappresenta il 50% del valore di un Abbonamento Settore Curva - tariffa intera, verrà detratta direttamente dalla prossima bolletta. E per i tifosi aquilotti che sono già clienti? Nessun problema! Anche loro potranno aderire alla promozione e usufruire di questa imperdibile offerta. Tutte le informazioni per aderire alla promozione saranno disponibili presso gli Uffici Biglietteria del C.S. “B. Ferdeghini”, presso tutti i punti clienti di Spigas Clienti (La Spezia: C/C “Le Terrazze” e Via F. Crispi 126 / Sarzana: Piazza San Giorgio) e sul sito www.spigasclienti.it