Tre turni al termine dell'andata: è ora che si può fare la differenza

La Spezia - Nove punti che rischiano di pesare moltissimo sull'economia dell'intera stagione. Sono quelli che si gioca lo Spezia prima della fine del girone d'andata. Stasera contro la Sampdoria l'unico impegno al Picco, poi tutto un viaggio tra Torino e il lungo soggiorno romano in cui gli aquilotti affronteranno due volte in pochi giorni la Roma all'Olimpico, tra Coppa Italia e serie A. I bianchi sono su un crinale con i loro 14 punti. Le statistiche degli ultimi dieci anni dicono che chiudere così sarebbe una mezza condanna. Con 15 punti ci si obbliga ad un girone di ritorno praticamente perfetto. Dai 18 in su, ci sono fondamenta solide su cui basare le speranze di salvezza.

I risultati delle altre, che hanno tutte già giocato, aiutano. Solo il Genoa fa bottino pieno, cadono Crotone, Parma e Torino. Rimane lì il Cagliari nella sfida diretta contro la Fiorentina che esclude ormai i viola dalla zona più calda della classifica. Stasera muovere la classifica sarebbe comunque un buon risultato per Italiano. Parma e Genoa affrontano rispettivamente Sassuolo e Atalanta alla prossima giornata, quando gli aquilotti saranno di scena a Torino contro Bellotti e gli altri. In attesa che il mercato sfoltisca il gruppo e magari porti un altro paio di correttivi entro il gong del 1° febbraio.