Tre spezzini insieme nella nazionale under 21: un record

La Spezia - Gli spezzini sono circa lo 0,3% degli italiani, ma anche il 13% della nazionale under 21 di calcio. Ben tre dei calciatori convocati da Paolo Nicolato per il suo primo raduno da ct degli Azzurrini sono originari della Spezia, una delle province più piccole del Belpaese. Se non è un record, poco ci manca. Di sicuro un incentivo in più a godersi l'amichevole di venerdì (diretta Rai) contro la Moldavia per i tifosi della Sprugola. Ben lontano da qui, al centro sportivo di Torre del Grifo alle porte di Catania, lavorano da qualche giorno Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, e Giulio Maggiore, centrocampista in forza allo Spezia. Tutti concittadini, a dispetto dell'ospedale di Massa che ha dato i natali a Zaniolo jr.

Per Ranieri, che in estate aveva mandato messaggi d'amore allo Spezia, e Maggiore si tratta della prima convocazione con la maglia che precede quella della nazionale maggiore per i più bravi e fortunati. Particolare soddisfazione nel clan aquilotto per quest'ultimo, che due anni fa rifiutò la convocazione al mondiale con l'under 20, di cui era titolare, per fare l'esame di maturità e prendersi il diploma. Mancava da una nazionale dall'aprile 2018, ma il tempo gli ha dato ragione. Al ritorno per lui ci potrebbe essere una maglia da titolare a Udine contro il Pordenone.