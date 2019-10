Tre punti per un Picco sull'orlo dello "sfascismo"

La Spezia - Ventisei ottobre 2019, 26 ottobre 2018, 26 ottobre 2017, 26 ottobre 2016... Cosa è cambiato rispetto a uno, due o tre anni fa in termini di struttura del club e presenza della proprietà? Niente. L'unica cosa che è cambiata è la classifica, da brividi. Ed è quella che ha mutato di conseguenza l'umore di una parte della piazza. Il Picco è sull'orlo dello "sfascismo", ecco perché oggi il risultato contro una diretta concorrente alla lotta salvezza diventa fondamentale. Vincenzo Italiano lo intuisce, ma non ha una squadra di quelle che ha dimostrato di saper gestire fino ad oggi le tensioni, anche perché l'anagrafe ne fa la più giovane del campionato. D'altra parte, l'iniezione di fiducia di Pescara può generare quel moltiplicatore di forze che a volte porta a galla il talento che colma la mancanza di esperienza.

Per il tecnico aquilotto è però soprattutto un match vigilia di turno infrasettimanale. Oggi dovrebbe toccare dal primo minuto a Sveinn Gudjohnsen, il vichingo che ha scagliato il suo martello sul momento nero della squadra, lanciando quindi a Gyasi il compito di pungere la corazzata Empoli martedì sera. Galabinov è tornato con i compagni da ormai qualche giorno ma non rientra tra i convocati. Oggi serve gente che ha un cuore da buttare oltre l'ostacolo, degli altri si può anche fare a meno. Ballottaggi in mezzo tra Maggiore e Mora, con Matteo e Bartolomei confermati. Le ali sono Federico e Bidaoui, i terzini Vignali e Ramos. In mezzo Terzi con Capradossi di fronte a Scuffet.



Qui Stabia. Fabio Caserta deve fare a meno dei suoi registi Mastalli e Di Gennaro da qualche settimana; fuori anche Bifulco e Izco. In porta c'è Danilo Russo (oltre 40 presenze con lo Spezia), in difesa Troest e l'inossidabile Mezavilla che si è riscoperto centrale di difesa con l'approssimarsi dei quaranta; Vitiello a destra e Germoni, scuola Lazio, sulla mancina. Calò, Mallamo e Calvano in mezzo a fare tanto tanto lavoro di rottura e recupero palloni. L'altro ex Francesco Forte in mezzo visto il suo stato di forma con i velocissimi Elia e Canotto sulle ali.