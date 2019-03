Tre punti fondamentali per lo Spezia calcio femminile a Pinerolo

La Spezia - Vittoria imprevista, ma importantissima per lo Spezia femminile a Pinerolo. La squadra di Morbioni ha onorato al meglio il campionato con grande fair play e grande sportività e quindi onore al merito delle aquilotte. Di fatto il campionato è quasi chiuso, ma la promozione per chi lo meriterà non è scontata dato che ci saranno le inside degli spareggi, si gioca per la piazza d 'onore e sarà un bel traguardo. A Pinerolo lo Spezia ha giocato alla grande, Nellini ha asfissiato la Favole, la difesa non ha concesso nulla e la Di Lupo trequartista ha fatto impazzire la difesa avversaria che non si aspettava uno schieramento così.

Dopo il gol della Basso su assist di Di Lupo saltano i nervi e Armitano commette due falli identici sulla fantasista spezzina e viene allontanata. Poi la Montefiori subentrata alla infortunata Pulitanò salva il risultato e per lo Spezia arriva la vittoria. Da rimarcare il grande fair play di Favole S. che visto il portiere Pulitanò a terra da buina posizione per calciare in porta, allontana la palla e ferma il gioco.