Tre pali in una partita, cose che non capitano tutti i giorni

La Spezia - Lo Spezia piazzerà ben tre giocatori della statistica dei pali di giornata. Non capita davvero tutti i giorni di vedersi fermati dai legni in così tante occasioni. Il primo lo coglie l'argentino Nahuel Estevez, buono il suo esordio, poco dopo essere entrato in campo: tiro di esterno destro e pallone che sbatte sulla faccia interna ma non entra. Poi toccherà ad Agoume: dal limite con il sinistro sul primo palo, la palla schizza fuori. Infine Verde, che si accentra da destra e incrocia con il sinistro. Sepe battuto almeno in due casi.