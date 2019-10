Tre medicine e tre partite per guarire dalla crisi

La Spezia - Ventuno falli fatti contro 9 subiti. La partita di Pescara scrolla di dosso anche la sensazione di essere una squadra un po' troppo delicata nell'approccio, tutta concentrata sul gioco e poco sulla lotta. Tanto estetismo e poco agonismo, qualcosa che al popolo del Picco ha fatto sempre venire l'orticaria e in serie B non ha detto bene neanche alla Juventus. Così lo Spezia rimane una delle formazioni che spicca per fair play (nove ammoniti in 8 turni), ma si adegua pragmaticamente all'adagio per cui "quanno ce vò, ce vò", come direbbero i tanti romani della rosa. Iemmello le mani le avrebbe dovute tenere in tasca un mese fa si fosse messa in pratica la stessa filosofia.

Bene così, tutto fa lievito di un entusiasmo con cui fino a sabato alle 16 non ci si poteva neanche infornare un grissino. Dopo aver pareggiato lo Spezia ha fatto vedere quanto l'aspetto psicologico sia stato una zavorra pesante in queste settimane, compagno di sventura cresciuto in fretta all'ombra delle lacune tecniche e di rosa. Per dirsi guariti però serve qualcosa di più di una pur ottima vittoria su un campo tra i più difficili della categoria. L'occasione è tripla. La offre la sequenza settimanale ravvicinata garantita dal turno di martedì 29 ottobre: Juve Stabia e Chievo in casa, in mezzo la visita alla corazzata Empoli al Castellani. Il primo uno scontro diretto da vincere innanzitutto, poi si vedrà. Tre avversari ma anche tre medicine per smaltire la febbre. Eccole.



Vincere in casa. Numero uno dei tabù. Che lo Spezia non abbia ancora raccolto i tre punti al Picco a questo punto della tenzone è caso assai raro nella storia aquilotta. Non vale neanche la pena fare una ricerca per capire quando e se ci sia stato un precedente. Fingiamo che il campionato inizi sabato. La campagna abbonamenti si è chiusa, l'appendice online dell'ultimo mese di tesseramento ha permesso di chiudere con numeri in linea con quelli degli scorsi anni. Ora è il caso di rendere l'investimento fruttifero per una tifoseria che rimane comunque in stato di agitazione, sempre più intenzionata ad arrivare al vertice del club.

Segnare per primi. Un buon viatico per vincerle le partite è segnare prima degli altri. Lo Spezia ci è riuscito solo a Cittadella e ha vinto 0-3. La specialità di quest'anno sembra quella di passare in svantaggio: è successo in tutte le altre occasioni, dalla seconda all'ottava giornata. Due volte i bianchi hanno rimontato. La prima contro il Perugia, che poi ha a sua volta livellato a tempo scaduto, e la seconda a Pescara.

Non prendere gol. Terzo aspetto da curare: chiudere a zero reti subite. Anche qui, successo solo a Cittadella alla primissima giornata come da corollario del paragrafo precedente. Lo Spezia di Italiano segna tanto (10 gol) ma ha la peggiore difesa del torneo insieme al Pescara. Anche quest'anno in cima alla classifica non ci sono i migliori attacchi ma le retroguardie meno bucate fino a questo punto. Tre prescrizioni così non si assumono forse dalla notte al giorno, ma una alla volta c'è tempo per far uscire uno Spezia diverso da quello visto fino ad oggi.