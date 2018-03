Tre attaccanti, tutti in forma, per due sole maglie

Gallo prova a rendere la pariglia a Castori, che beffò lo Spezia di misura un girone fa. Conferme tra i bianchi, ballottaggio in attacco. Il Cesena perde Laribi, davanti i temibili Jallow e Cacia.

La Spezia - Non ci sono Gilardino e Palladino, ma per fortuna di Fabio Gallo ci sono tre attaccanti che segnano e fanno segnare. Del turnover delle ultime giornate hanno beneficiato tutti, da Forte a Marilungo e fino a Granoche, merito anche del momento di forma di Mastinu che ha sfornato giocate a ripetizione alle loro spalle. Chi giocherà oggi quindi è da vedere. Un attacco più pesante sul campo del "Picco" che ha conosciuto neve e pioggia in quantità da mercoledì in poi? Oppure dentro Marilungo con un uomo d'area di rigore come Forte?

E' pressoché l'unica questione aperta a poche ore dalla sfida al Cesena dell'uomo nero Fabrizio Castori. Il 4-3-1-2 non è in discussione. Neanche la difesa: davanti a Di Gennaro ci saranno De Col, Terzi, Giani e Lopez. La squadra meno battuta del torneo ha un segreto che si chiama Francesco Bolzoni, accanto a lui Pessina e Mora. A Mastinu si chiede continuità, quella che è mancata fino a oggi.



Qui Cesena. Non c'è Karim Laribi nella truppa che ha lasciato la Romagna ieri pomeriggio dopo la rifinitura, forfait per il fantasista che si è rivelato giocatore molto apprezzato da Castori sin dal suo arrivo, un girone fa. Scognamiglio e Fedele squalificati, anche Cascione non è ancora ok. Si va verso il 4-4-2 con una coppia offensiva molto interessante - Jallow e il recordman Cacia - due ali veloci come Kupisz e Vita e una mediana composta da Schiavone e Di Noia. Davanti al portiere Fulignati ecco Donkor, Suagher, Esposito e Fazzi.