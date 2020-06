Trasferte vicine, lo Spezia potrebbe non prendere aerei fino alla fine

La Spezia - Verona-La Spezia-Frosinone. E' la seconda settimana dal ritorno in campo, tra il 27 giugno e il 4 luglio, la più impegnativa per la truppa aquilotta nel nuovo calendario di massima stilato oggi dalla Lega B. Culmina con uno scontro diretto in zona play-off e obbliga alla più massiccia mole di spostamenti ravvicinati di questa appendice estiva. In ogni caso Italiano ed i suoi ragazzi avranno un vantaggio, quello di non dover prendere obbligatoriamente aerei per le ultime cinque trasferte. Salerno all'ultima giornata è la meta più lontana da raggiungere. Il pullman è la modalità definita "preferibile" dal protocollo FIGC.