Trasferta umbra per il Volley Laghezza

La Spezia - Il Volley Laghezza Spezia partirà domattina dal Palamariotti spezzino, per San Giustino-Pg dove è attesa alle 18 dalla Ermgroup: attualmente terza nel Girone D della Serie B pallavolistica nazionale maschile, pertanto quasi in zona-playoff, secondo trainer Andrea Cecchi compagine costruita per vincere il raggruppamento.?Fra gli spezzini assente la coppia “Marco & Marco”, col “martello”-opposto Tagliatti indisponibile e lo schiacciatore Cerquetti tuttora con un dito infortunato, ma soprattutto è a rischio la presenza della banda-opposto e più in generale “bomber” della squadra Nicholas Lanzoni pe via di problemi al collo (tuttavia le probabilità che possa scendere in campo paiono in aumento).

Si gioca al Palazzetto dello Sport locale per la 5.a giornata; arbitrano Dalila Viterbo e Roberto Albonetti.?Questi gli altri incontri poi in programma nel turno nel raggruppamento…

Arno Pisa – Querzoli Forlì, Energiafluida Cesena Fo – Promovideo Perugia, Geetit Bologna – Lupiestintori Pontedera, Sama Portomaggiore Fe – Jobitalia Città di Castello Pg, Safety Monini Perugia – Titan Services San Marino e Zephyr Trading Valdimagra – Krifi Caffè 4 Torri Ferrara.



Nella foto, il “cannoniere” Nicholas Lanzoni, ce la farà ?