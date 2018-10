Trasferta di Livorno, verso quota seicento biglietti venduti

Tifosi in pullman, ultras in treno.

La Spezia - La trasferta più vicina dell'anno (Entella permettendo) sarà affare per un discreto numero di tifosi. Non un esodo come sarebbe stato vent'anni fa, ma comunque un discreto colpo d'occhio nel settore ospiti dello stadio di Livorno. Sono circa 570 i biglietti venduti sulla piattaforma Vivaticket a questo pomeriggio, altri se ne aggiungeranno nelle prossime ore. Molti partiranno in pullman, soprattutto i gruppi organizzati, mentre gli ultras della Curva Ferrovia useranno l'Intercity in partenza dalla Spezia Centrale alle 11.23 fissando il ritrovo in stazione per le 11.



Lo Spezia intanto svolgerà i prossimi allenamenti a porte chiuse. Oggi esercitazioni prevalentamente tattiche per gli uomini di Marino: circolazione palla su spazi ristretti, sviluppo dell'azione offensiva su tutto campo e, in chiusura, sfida a ranghi misti su 70 metri di campo. Per domani è in programma una seduta solo per gli addetti ai lavori così come la rifinitura pre-gara prevista per la giornata di sabato. Nonostante la vicinanza, la squadra andrà comunque come sempre in ritiro la sera prima.