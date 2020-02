Trasferta bresciana per la Autorev

La Spezia - Spezia Volley Autorev al completo a Calcinato, sabato 8/2 contro il Real Brescia, salvo sorprese in extremis; per la 14.a giornata, prima del girone di ritorno, nel gruppo C della Serie B2 nazionale di pallavolo femminile. Manca “solo” l'allenatore Marco Damiani, indisponibile, dunque debutto al comando tecnico per il “vice” Luca Ferraro.

Match delicatissimo, in quanto le avversarie hanno gli stessi punti delle spezzine, ma per quoziente-set e quoziente-punti (a differenza delle bianconere) sono fuori dalla zona-retrocessione. Non a caso mister Damiani stesso teme della gara soprattutto il lato nervoso…e aggiunge che una vittoria ci vorrebbe proprio ai fini, anzitutto, d’un deciso sblocco.

Si gioca alle ore 20.30, la squadra parte da Santo Stefano Magra nel primo pomeriggio, arbitrano Filippo Ferrari e Lisa Repellini.

Queste infine le altre partite in programma nel raggruppamento nel turno: Arbor Interclays Reggio Emilia-Busa Foodlab Gossolengo Pc, Nure Piacenza-Ceramsperetta Cusano Milanino, Delta Gorgonzola Mi-Tomolpack Marudo Lo, Rubierese reggio E.-Enercom Crema, Stadium Mirandola Mo-Linea Saldatura Bedizzole Bs e Volley Gussago Bs-Civiemme Campagnola Re.