Trasferta a Breganze per l´Hockey Sarzana

La Spezia - “Martedì da paura” per il Carispezia Hockey Sarzana, di scena al Pala Ferrarin dove sfida la corazzata Breganze. I Veneti hanno una squadra di campioni (quasi tutti scudettati o che hanno vestito la maglia azzurra). Una formazione, quella del Presidente Antonello Turle, partita per giocarsela in Coppa Cers, in Coppa Italia e per lo scudetto ma che la crisi di risultati e di classifica l’ha portata dopo l’ultima gara di campionato a cambiare allenatore affidandosi allo spagnolo di origine argentina Diego Mir. La compagine di Francesco Dolce arriva a questo appuntamento reduce da tre successi consecutivi che gli ha di fatto regalato la nona salvezza consecutiva in serie A1 e l’ha catapultata di diritto nella lotta play-off. (nella foto di Vittoria Benedetti il portiere rossonero Simone Corona protagonista nelle ultime tre gare).

Il Sarzana si presenta alla sfida con la formazione al completo. Il match si giocherà questa sera alle 20.45 al Pala Ferrarin di Breganze Arbitri il Sig. Ferrari (LU) il Sig. Davoli (RE), ausiliario Sig. Fabris (VI).