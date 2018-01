Trascinata da Gilardino, grande annata commerciale per lo Spezia

La '10' è la più ambita, i turisti guardano al point di Via del Torretto con curiosità. Ferretti: "Vogliamo espanderci nel nostro naturale bacino d'utenza. E con l'Acerbis..."

La Spezia - Nella calda accoglienza riservata ai nuovi arrivati Palladino, Mora e De Francesco nell'official store dello Spezia Calcio, abbiamo fatto il punto della situazione dello stesso negozio, a poco più di un anno dalla sua nascita. A tu per tu con Lorenzo Ferretti, responsabile commerciale e marketing della società di via Melara, in un momento di calma dopo il bagno di folla coi tre nuovi innesti arrivati nel mercato di riparazione. Qualcosa che "è nato come una scommessa, che al momento possiamo assolutamente dire di aver vinto”.



Gli obiettivi posti per la fine dell'anno, sono stati infatti ampiamente superati. Anche grazie ad un periodo natalizio gestito decisamente con più tranquillità rispetto allo scorso anno (si aprì proprio sotto Natale), grazie ad una campagna sconti che ha potuto avvicinare ancor di più i tifosi. E malgrado i gadget siano andati ottimamente, sono ancora felpe di rappresentanza e maglie da gioco a farla da padrone, soprattutto la numero 10 di Alberto Gilardino, per distacco l'oggetto più venduto dal suo arrivo. Uno store che sta riuscendo a sfruttare le ondate di turisti provenienti nella nostra città, grazie sopratutto alla sua posizione centrale all'interno della stessa.



Un progetto, questo, che però non intende limitarsi ai confini cittadini. “Stiamo cercando di espanderci – afferma Ferretti – dando un occhio di riguardo sopratutto alla vicina Sarzana, dove abbiamo aperto un corner all'interno del Centro Luna IperCoop simile a quello del Centro Commerciale Le Terrazze, sperando che possa ottenere i suoi stessi risultati. Riteniamo importante anche rinforzare la nostra presenza per quel che riguarda la Lunigiana, Pontremoli in primis, sede del nostro ritiro”. In aggiunta a questo, le trattative per il rinnovo della sponsorizzazione con Acerbis sembrano essere a buon punto, visti i rapporti ottimi che corrono tra le parti. In sintesi, un'ottima annata per quanto concerne l'ambito commerciale, dove, a seguito dei primi inizi un po' altalenanti, influenzati un po' troppo dai risultati in campo della squadra, adesso registra numeri costanti e crescenti in maniera indipendente da essa.



Tanto è ambiziosa la società, quanto il suo uomo marketing, che conclude: “Confermarsi è sempre difficile - dice Ferretti -, ma con i presupposti che si sono creati, cercheremo di andare oltre e fare ancora meglio rispetto a quanto fatto quest'anno”. E visti i precedenti, non c'è che da aspettarselo.