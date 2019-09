La Spezia - La tredicesima sfida fra Spezia e Trapani (sette vittorie dei siciliani, due aquilotte e tre pareggi) vedrà di fronte al Picco domani due squadre reduci da un avvio di campionato non entusiasmante. In particolare per quanto riguarda gli amaranto che hanno segnato l'unico gol in stagione ad Ascoli un mese fa. In campionato infatti i siciliani non vanno in rete da 386 minuti. Nel proprio stadio invece lo Spezia ha segnato in 15 delle ultime sedici gare ufficiali disputate. L'unica a secco infatti risale al 9 marzo scorso quando il Padova si impose per 2-0.