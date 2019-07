Trapani e Chievo iscritte, Venezia in pole position per sostituire il Palermo

La Spezia - Se non ci saranno intoppi o sorprese dell'ultima ora sarà il Venezia a prendere il posto del Palermo, la cui sorte sarà sancita il prossimo 12 luglio quando avverrà il definitivo colpo di grazia del Consiglio Federale dopo la prima mannaia della Covisoc. Il club lagunare ha depositato tutta la documentazione necessaria per la riammissione al campionato cadetto dopo che aveva già eseguito le pratiche per l'iscrezione alla serie inferiore. I siciliani saranno dunque costretti a ripartire da zero, magari dalla serie D, dal quale potrà provare a sfuggire solo presentando ricorso (e 15 mila euro a fondo perduto) entro le 19 di lunedì. Utopia viste le motivazioni espresse dalla Covisoc stessa. Per non perdere il calcio nella città siciliana si procederà in fretta e furia alla pubblicazione del bando da parte dell’amministrazione comunale per l’individuazione della nuova società a cui affidare il titolo sportivo del Palermo, che dovrà così ripartire dalla quarta serie.

Diverso il destino per Trapani e Chievo, quest'ultimo club gravato da oltre 50 milioni di debiti a fine campionato. Entrambe le società saranno ai nastri di partenza della prossima B essendo riusciti a presentare le documentazioni in tempo ed in regola.