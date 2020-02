Trapani e Castori fuori casa, due tabù storici

La Spezia - Il Provinciale di Trapani aspetta ancora di vedere un successo dello Spezia. Una sfida dalla storia recente quella tra aquilotti e siciliani, eppure da subito presentatasi indigesta per le maglie bianche. Già da quell'1-0 in Lega Pro che portò il vantaggio dei granata primi a +11 sugli inseguitori. Vero è che a fine campionato fu lo Spezia a trionfare, ma quel match era già una summa delle sfortune a venire: mancato rosso agli avversari per un fallaccio su Bianco, poi espulsione leggera a Testini, un palo sfortunato e il tiro sbilenco di Tedesco che diventa l'assist per il gol vittoria.

Il massimo che lo Spezia ha raccolto da quelle parti sono due pareggi: un 1-1 con pareggio di Ebagua su rigore e uno 0-0 con una serie infinita di miracoli di Chichizola. La sconfitta più assurda è il 3-2 del dicembre 2014 con quattro reti negli ultimi dieci minuti. Vantaggio di Catellani, poi tra 84esimo e 87esimo in poi la ribaltano Barillà e Nadarevic. Al terzo di recupero punizione elegante di Brezovec per il 2-2, ma pochi secondi dopo erroraccio di Migliore che rinvia la gamba di un avversario e rigore decisivo al settimo minuto oltre il novantesimo.

Ad allenare il Trapani è Fabrizio Castori, un altro che ha concesso pochissimo in carriera agli aquilotti. Una sola vittoria a casa sua, è l'1-2 conquistato contro la Reggina nel 2013. Quella volta Migliore fu trascinatore con un gol ed un assist e Castori ci perse la panchina. Ma il resto dei precedenti è costellato di sconfitte. Tre contro il Carpi, compresa quella della scorsa stagione con un gol a tempo scaduto siglato da Coulibaly che sabato dovrebbe essere nuovamente in campo da avversario.