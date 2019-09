Tradizione positiva contro il Perugia, ma l'anno scorso la beffa

La Spezia - Beffa finale per Pasquale Marino quando Sadiq scattò nel finale di una partita che pareva indirizzata sull'1-0 e servì a Melchiorri il pallone del pareggio a cinque dal termine. Ultimo precedente tra Spezia e Perugia quello di aprile con in campo Lamanna, Vignali, Terzi, Capradossi, Augello, Bartolomei, Maggiore, Crimi (27’st De Francesco), Gyasi, Okereke e Da Cruz (33’st Pierini) in campo per i bianchi. Sabato l'ottavo incrocio al Picco tra le due formazioni, due in serie C e sei in cadetteria. Padroni di casa mai sconfitti, forti di cinque vittorie e due pareggi. Prima volta nel 1961: 3-2 con reti di Ferruccio Incerti, Birtig e Bronzoni e doppietta di Cattabiani.