Trading Logistic ancora al fianco della Nuova Pallavolo San Giovanni

La Spezia - Pare avviarsi sotto auspici egregi il 2021 della Nuova Pallavolo San Giovanni. Infatti la Trading Logistic ha appena rinnovato, tramite la famiglia d’imprenditori spezzini che la gestisce, il proprio rapporto da main sponsor della squadra spezzina attesa da un nuovo campionato nazionale di Serie B maschile; che salvo amare sorprese partirà, in formula un po’ ridotta, entro la fine del mese.

Nel corso di questo lungo stop imposto a quasi tutti i campionati dalla seconda ondata della pandemia, il sodalizio sportivo spezzino non ha mai smesso di lavorare al Palamariotti agli ordini di Andrea Cecchi, l’uomo del triplete d’un paio d’anni or sono fra campionato vinto da imbattuti in C, Coppa Liguria e Coppa delle Alpi. Mister

Non solo, ma il complesso sprugolino appare adeguatamente fornito anche in quanto a organigramma, forte di tutta una serie di dirigenti dal passato pallavolistico come e quanto pochi: dal general manager Giuseppe Tartaglia fino al responsabile del settore giovanile Riccardo Donini e a quel Renzo Grippino dall’illustre passato di arbitro di Serie A e poi dirigente federale, solo per fare alcuni nomi. Infine non hanno fatto difetto i rinforzi del parco giocatori della scorsa estate. Adesso la Trading Logistic quale suggello ideale.